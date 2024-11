Do Aleje vzpomínek v Ralsku vysázejí školáci dalších 40 ovocných stromů

Do Aleje vzpomínek v Ralsku na Českolipsku vysázejí školáci z Mimoně a Mnichova Hradiště dalších 40 ovocných stromů. Stromořadí na památku zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru vzniká od roku 2019, další výsadbě bude o víkendu předcházet ošetření již vysázených stromořadí. Některé stromky uhynuly a je potřeba je nahradit, nutná je obnova ochranných prvků, mladé ovocné stromky přitahují vysokou zvěř, řekla dnes ČTK Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko, který akci pořádá.

"Cílem našeho projektu je obnova historických alejí v lokalitách zaniklých obcí Ralska a záchrana původních regionálních odrůd jabloní a hrušní. Vzhledem k dlouholetému fungování vojenského výcvikového prostoru zde totiž zaniklo téměř 20 obcí. Jediné, co po nich kromě sklepů a studní zbylo, jsou staré ovocné stromy. Odchodem obyvatel zmizel i hospodář, který o krajinu pečoval, a byla zpřetrhána paměť krajiny. Nové aleje jsou tak i vzpomínkou na zaniklé obce," doplnila Mrázová.

Pracovníci Geoparku Ralsko staré ovocné stromy od roku 2016 mapují a prostřednictvím odebraných roubů vracejí staré regionální odrůdy do krajiny v podobě nových, mladých stromků vysokokmenů. Jde o odrůdy vyšlechtěné před rokem 1945, k jejich přednostem patří větší odolnost vůči chorobám a mrazu a adaptace na horší klimatické i půdní podmínky. "Některé odrůdy je ale velmi obtížné určit, protože již nikde jinde nemají srovnání," poznamenala Mrázová.

Již vysázené aleje plánují pracovníci geoparku doplnit schránkou s "kronikou aleje", ve které bude záznam o všech vysazených stromech, popis odrůd a mateřských stromů z konkrétní zaniklé obce. "Tyto kroniky poslouží na jedné straně nám pro zaznamenání vysazených odrůd a na druhé straně i návštěvníkům a dobrovolníkům, kteří se tak mohou podívat, jak jim stromek roste," dodala ředitelka Geoparku Ralsko.

Na ošetření v minulosti vysázených alejí naváže od 18. do 20 listopadu nová výsadba, do které se zapojí studenti gymnázií v Mimoni a Mnichově Hradišti, poprvé se přidají děti z mimoňské Základní školy Mírová. V zaniklé obci Svébořice vysázejí 40 stromků. "S gymnázii v Hradišti a v Mimoni spolupracujeme dlouhodobě, zájem a nasazení mladých lidí nás velmi mile potěšil," řekla lektorka geoparku Kateřina Thierlová. Při vzdělávacích programech Jablka vzpomínek vysázeli podle ní s dětmi několik ovocných stromů starých odrůd i přímo do školních zahrad.