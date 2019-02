Do babyboxu někdo vložil novorozeně. O víkendu už druhé

Do babyboxu v pražském Hloubětíně odložil někdo v neděli večer novorozeného chlapce. O nalezení informoval zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Uvedl, že podle lékaře Petra Píchy je chlapec zřejmě několik dní starý, podle pupku možná narozený v porodnici, na první pohled zdravý. Dostal jméno Viktor. Jde již o čtvrté letošní nechtěné dítě odložené do babyboxu a druhé o tomto víkendu.

Chlapec byl oblečen v kostičkované kombinéze s kapucí a ještě zabalen do modré deky. Jméno Viktor dostal chlapec po starším synovi televizní moderátorky Světlany Witowské, která s tím souhlasila, uvedl Hess.

Babybox v Hloubětíně funguje od června 2005 a Viktor je jeho 27. odloženým dítětem a zároveň 184. dítětem odloženým do takového zařízení v ČR. V sobotu někdo odložil čerstvě narozenou holčičku v Klatovech. Babybox tam funguje téměř deset let, ale šlo o první dítě které tam někdo odložil. V letošním roce už někdo 19. ledna odložil asi 1,5ročního chlapce do babyboxu v Pelhřimově a o šest dní později našli zdravotníci novorozeného chlapečka v babyboxu ve Vyškově.

První babybox v zemi začal fungovat v roce 2005, je to v podstatě novorozenecký inkubátor. Ve chvíli, kdy je do něj dítě vloženo, zapne se vyhřívání a ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní zdravotnický personál. Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. V Česku nyní funguje 76 těchto schránek. Babyboxy mají i kritiky, kteří tvrdí, že odporují Úmluvě o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.