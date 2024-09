Do částí Moravskoslezského kraje je zákaz vstupu, situace se lepší v Opavě

Moravskoslezský kraj dnes vyhlásil zákaz vstupu do oblastí, které byly nejvíce zasaženy záplavami. Hrozí v nich nebezpečí. V jiných místech Česka se situace zlepšuje. Dodávky elektřiny už má celá Opava. Ve městě se také v pondělí otevřou všechny zasažené školy a školky. Také v Bohumíně už se podařilo obnovit dodávky elektřiny téměř všem domácnostem, chybí ale teplo a teplá voda.

Na Jesenicko se dnes vydali dobrovolníci registrovaní u neziskových organizací, aby pomohli s odklízením následků. Na ostravském výstavišti Černá louka začali zdravotníci preventivně očkovat proti žloutence A lidi ze zaplaveného ostravského obvodu Přívoz.

Voda v Česku už většinou opadla. Povodňové stupně byly dnes vpodvečer na 16 místech, třetí stupně platily pouze v jižních Čechách. Zvýšená hladina je například pod největším českým rybníkem Rožmberk. Jeho kapacita se v úterý po několikadenních deštích naplnila. Rybník začal odtékat bezpečnostním přelivem, což ještě zvýšilo hladinu na rozvodněné Lužnici.

V místech, kam je v Moravskoslezském kraji zakázán vstup, jsou podemleté břehy, poškozené hráze, pozemní komunikace, trafostanice, produktovody, je zničené vedení vysokého napětí, poškozené a staticky narušené jsou budovy. Výjimku ze zákazu mají například hasiči, policisté, záchranáři a registrovaní dobrovolníci.

V Opavě bylo do dneška bez elektřiny celé sídliště Kateřinky s 12.000 obyvateli nebo lidé v částech Vávrovice a Držkovice. Nyní už hrozí pouze jednotlivě krátkodobé výpadky. Velký problém v Opavě teď je odpad z vytopených prostor. Lidé jej většinou vyhazují před domy, odkud ho pak město nechá postupně odvážet, ale už ho pomalu nemá kam dávat. Hledá nové místo, ale zatím má odvezeno pouze 20 procent odpadu.

Do škol a školek se v pondělí v Opavě vrátí všechny děti. Část z nich ale bude v provizorních podmínkách, protože ve vyplavených třídách chybí vybavení. Vše, co přišlo do kontaktu s povodňovou vodou, se musí vyhodit. Některé třídy proto zřejmě čeká tábor v Ústeckém kraji, další pak dočasná distanční výuka.

Kvůli snaze o koordinaci provozu v postižené oblasti je od pátečního poledne uzavřen vstup od sedla do Jeseníku. Do oblasti se dnes vydalo mnoho dobrovolníků. Právě kvůli koordinaci ale museli být registrování u neziskových organizací. Celkem jich bylo asi 1000. Další jsou v registraci i na příští dny. Na místě je také nasazeno přes 600 hasičů a příslušníků armády.

Fungující krizové centrum se stalo například i z obce Zátor na Bruntálsku, kterou zaplavila řeka Opava a minimálně čtyři domy čeká demolice. Zátor momentálně koordinuje pomoc i pro pět okolních obcí, celkem s bezmála 4000 lidmi.

Zdravotníci v Ostravě dnes za první dvě hodiny naočkovali proti žloutence A asi 40 lidí ze zaplaveného obvodu Přívoz. Přibližně čtvrtina z nich byly děti. Jde o mimořádné preventivní opatření, protože v lokalitě bylo už na jaře zaznamenáno ohnisko žloutenky A, která je označována jako "nemoc špinavých rukou". Záplavy by situaci mohly ještě zhoršit. Hygienici zatím ale nepředpokládají, že by vyhlásili plošné očkování proti žloutence.

V Česku dnes pokračovaly krajské a senátní volby. Například na Jesenicku, které zpustošily záplavy, byla účast výrazně nižší než v minulosti. Naopak zájem byl třeba v Benešově nad Černou na Českokrumlovsku, kde minulou sobotu velká voda zaplavila několik domů.