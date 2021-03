Do Česka dorazil lék na covid od Regeneronu, rozveze se příští týden

Do Česka dorazila v pátek dopoledne první dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron. Rozvoz do nemocnic, které mají o léčivo zájem, začne příští týden. Řekl to Jiří Pešina, mluvčí firmy Roche, která bude lék v Česku distribuovat podle pokynů fakultních nemocnic v Motole a Brně. V první dodávce je 4000 dávek, stejné množství dorazí v dubnu a květnu. Lék je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Je třeba jim ho podat krátce po zjištění pozitivního testu na covid-19.

Pešina uvedl, že dodávka přijela před desátou hodinou do skladu v Praze. "Požadavky na alokaci a rozvoz prvních dávek jsme již obdrželi od koordinující lékárny Fakultní nemocnice v Motole. Seznam z Fakultní nemocnice Brno očekáváme. Distribuce by se měla spustit hned na začátku příštího týdne," uvedl mluvčí.

To, že lék dorazil do Česka, potvrdil ve Sněmovně v pátek premiér Andrej Babiš (ANO), když zdůvodňoval vládní žádost o prodloužení nouzového stavu. "Pokud tady máme lék, který funguje, tak je potřeba, aby o tom občané věděli, aby ho požadovali," řekl Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání tohoto neregistrovaného léku na začátku března, výjimku udělilo pro 12 tisíc dávek preparátu. Zdravotníci mohou léčivo podat pacientům starším 12 let s váhou alespoň 40 kilogramů, kteří mají vysoké riziko zhoršení zdravotního stavu. Může jít mimo jiné o pacienty po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidi s vysokou obezitou. Lék je určen pro pacienty, kteří zatím nevyžadují hospitalizaci kvůli nemoci covid-19, u kterých příznaky onemocnění netrvají déle než sedm dní a neuplynuly více než tři dny od pozitivního testu na koronavirus.

Lék je kombinací protilátek casirivimab a imdevimab, což jsou proteiny, které mají bránit vstupu viru do lidských buněk. V současnosti se používá v USA, Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) na začátku února zahájila jeho průběžné hodnocení. Jako první v Evropské unii se rozhodlo tento lék experimentálně používat Německo. Léčbu tímto lékem také na podzim podstoupil tehdejší prezident USA Donald Trump.

Ministerstvo v únoru povolilo použití podobného léku tohoto typu, bamlanivimab od firmy Eli Lilly. Toho je v ČR 3000 dávek, rozváží se z Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Podle pátečního Práva bylo zatím rozvezeno jen 773 balení léku. Nemocnice podle deníku tvrdí, že najít rizikového pacienta, který splňuje podmínky pro podání, je obtížné. Kritéria pro nasazení bamlanivimabu jsou podle některých lékařů moc přísná.