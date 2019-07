Do Česka se vrátí tropy, teploty vystoupají k 31 stupňům

V sobotu odpoledne se do Česka po dvou týdnech letních dnů vrátí tropické vedro. Teploty od Prahy na sever Čech a na jihu Moravy vystoupají ke 31 stupňům Celsia, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav. Výstražná informace před horkem platí pro Prahu, Středočeský, Ústecký, Liberecký, Jihomoravský a Zlínský kraj od sobotních 12 hodin do 20 hodin. Do Česka bude proudit teplý vzduch od jihozápadu.

Meteorologové připomněli, že horko představuje vysokou zátěž pro lidský organismus. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Měli by proto dodržovat pitný režim, zvýšit především konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálkami. Rovněž je vhodné omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti a zvířata na přímém slunci.

Období, kdy se maximální teploty pohybovaly většinou pod letními 25 stupni Celsia, pomalu končí. Dnes si lidé slunečních paprsků příliš neužijí s výjimkou východu a jihovýchodu republiky. K vyšším teplotám v závěru týdne se přidá poměrně vlhký vzduch, který bude umocňovat pocit dusna, uvedli meteorologové na facebooku.

Nejchladnějším červencovým dnem bylo podle meteorologů úterý 9. července. Nyní začnou teploty stoupat a pondělí 22. července má šanci dostat se mezi deset prozatím nejteplejších dnů letošního roku, úterý dokonce mezi pět nejteplejších, uvedli meteorologové na webu.

V Česku nadále přetrvává sucho. Podle portálu InterSucho během minulého týdne sucho mírně ustoupilo, trpí jím především severní polovina republiky. Zemědělci hlásí velké ztráty a ani studený a vlhký květen úrodu příliš nezachránil. Poškozené je obilí, řepka, mák, kukuřice, ovoce i zelenina. Obilí už mnohde ani nedozrává, ale rovnou zasychá. Neroste pořádně ani tráva, vojtěška či jeteloviny, takže mnozí nebudou mít dostatek krmiva ani druhý rok po sobě.