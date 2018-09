Do Česka se vrátily tři desítky vojáků z mise v Mali

Vysoké teploty, ale zároveň přátelský přístup místních obyvatel doprovázel vojenskou misi českých vojáků v Mali. Zpět do České republiky se z ní vrátily tři desítky členů 11. jednotky, která má na starosti ostrahu velitelství výcvikové mise Evropské unie. Proti některým svým předchůdcům se vojáci nedostali do střetů s nepřítelem. Vojáci to řekli České televizi po návratu na pražské kbelské letiště.

Končící jednotka byla v zemi od počátku března. Její jádro tvořili vojáci ze 132. dělostřeleckého oddílu z Jinců, doplněna byla z dalších útvarů. Podle staršího střelce Šimona Škardy se po příletu museli vojáci vypořádat především s výrazným teplotním rozdílem. Zatímco v České republice při odletu byly teploty pod bodem mrazu, v africkém Mali vrcholilo letní počasí. "Nicméně jsme se aklimatizovali poměrně dobře bez větších problémů," poznamenal.

Čeští vojáci mají na starosti kromě ostrahy velitelství i ozbrojený doprovod příslušníků štábu nebo vyčlenění sil rychlé reakce. Dva vojáci pak mají na starosti výcvik maliských kolegů. Minulý rok v červnu se asi dvacítka českých vojáků střetla s teroristy, kteří zaútočili na hotelový komplex. Boj proti nim trval několik hodin. Další česká jednotka musela zbraně použít při ochraně velitelství.

Místní obyvatele vojáci hodnotí jako přátelské a pohostinné. "Bylo to vidět nejenom na jejich komunikaci, ale i na jejich schopnosti učit se český jazyk. Bylo pěkné, když jste potkali černocha, který vám řekl čau," poznamenala Helena Šimonová, která měla na starosti logistické zabezpečení jednotky. Jako přátelské hodnotí Malijce i velitel kontingentu Lubomír Pánek. "V porovnání například s Irákem nebo Afghánistánem mohu říci, že v bezprostřední blízkosti naší základny byli velmi přátelští, nesetkali jsme se s žádnou agresí. Jsou to pohostinní lidé," řekl.

I přes klidnou situaci se vojáci dostávali mimo základnu tvořenou hotelem obehnaným zdmi a ostnatým drátem jen při plnění svých povinností. "Žádný volný pohyb pro nás neplatil, nemohli jsme si vzít volno a jít do města," podotkl Škarda. Mimo základnu tak vyjížděli třeba při ozbrojených doprovodech.

V srpnu české vojáky zastihla zpráva o smrti jejich tří kolegů v Afghánistánu po útoku sebevražedného útočníka. "Samozřejmě nás to všechny zasáhlo, byli to naši kolegové, přátelé. Vnímali jsme to tak, že budeme plnit náš operační úkol nadále s o to větším odhodláním. Zavzpomínali jsme na ně, provedli jsme drobný pietní akt a samozřejmě se zúčastnili sbírky na pomoc jejich rodinám," řekl Pánek.

Vojáci po návratu z mise čeká lékařské vyšetření v armádním zařízení v Těchoníně, poté zamíří ke svým jednotkám. V Mali je vystřídali vojáci 4. brigády rychlého nasazení, jádro nové jednotky tvoří vojáci z Žatce. V listopadu se český kontingent početně rozšíří. Mandát, který dosud povoloval do země poslat až 50 vojáků, se rozšířil na 120.