Do ČR dorazily první části nového systému protivzdušné obrany, říká iROZHLAS.CZ

V Česku už jsou první části nového systému protivzdušné obrany Spyder, který armáda nakupuje od Izraele. Píše to dnes server iROZHLAS.cz. Systém za 13,7 miliardy korun nahradí sovětskou techniku a čeští vojáci by ho měli dostat v roce 2027. První díly nového systému protivzdušné obrany dorazily do Vojenského technického ústavu a jeho pracovníci tam nyní sestavují první součásti.

Smlouvu na dodávku čtyř baterií izraelského systému Spyder uzavřelo ministerstvo obrany v roce 2021. Podle Jaroslava Daverného, který v současnosti vede oddělení pozemní protivzdušné obrany sekce rozvoje sil na ministerstvu obrany, bude mít každá jednotka zhruba devět vozidel. "Je tam radar, rozdělený na dvě vozidla, aby byl mobilnější. Pak jsou tam čtyři odpalovací zařízení, která nesou rakety, pak máme jedno středisko řízení palby a druhé, komunikační středisko," popsal v rozhovoru pro Radiožurnál.

Spyder je podle něj určený k sestřelování nebo k ničení cílů, jako jsou vrtulníky, letadla, střely s plochou dráhou letu či bezpilotní prostředky, pokud jsou detekovatelné. "K čemu není určitě určen, je protiraketová obrana," poznamenal.

Zatímco 40 let starý sovětský systém KUB je na jednom místě a jedna baterie střílí na jeden cíl, u izraelské techniky může jedna baterie střílet na více cílů. "A ještě navíc jednotlivá odpalovací zařízení nemusí stát na jedné louce, můžou od sebe být až deset kilometrů daleko, čímž se hodně zvětšuje prostor, kde můžou působit," řekl Daverný.

Česko s Izraelem v poslední době vyjednalo několik velkých armádních zakázek. Kromě nákupu Spyderů to byly i mobilní radiolokátory MADR, poslední z osmi do Česka dorazil loni v prosinci.