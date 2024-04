Do konce dubna podle MZd dorazí do ČR přes 100.000 vakcín na černý kašel

Do konce dubna podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dorazí do Česka více než 100.000 vakcín proti černému kašli. Řekl to na dnešní tiskové konferenci. Zároveň apeloval na nevynechávání přeočkování dětí v pěti až šesti a deseti až 11 letech a na očkování těhotných, pro které se vyhradí vakcíny.

Od začátku loňského roku lékaři aplikovali dětem při povinném očkování nebo dospělým při přeočkování více než 81.000 těchto vakcín, loni 39.000. Ministerstvo také potvrdilo, že nákaza se potvrdila u zemřelého novorozence, nebyla ale primární příčinou úmrtí.

Podle vrchního ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma budou vyhrazené vakcíny pro očkování těhotných, lékaři si je mohou telefonicky objednat u distributora. "Je vytyčeno relativně velké množství tak, abychom pokryli všechny ženy, které jsou těhotné a mají o očkování zájem," řekl s tím, že objednané vakcíny budou dodány příští týden.

Vakcín pro dospělé, o které je více než pětinásobný zájem než loni, podle Válka dorazilo tento týden 10.000 dávek, ke konci příštího týdne jich bude dalších 20.000 a do konce dubna přijde mimořádná dodávka z Francie. Minulý týden ministerstvo informovalo, že dříve objednané vakcíny distributor lékařům dodá, nové objednávky bude ale vyřizovat po polovině dubna.

Další budou chodit pravidelně do konce roku. "V množství pro pravidelné očkování je objednáno více než 400.000 dávek," řekl Fošum. Malé děti dostávají vakcínu proti černému kašli jako součást hexavakcíny spolu s látkami proti dalším infekcím včetně tetanu nebo záškrtu. Proočkovanost hexavakcínou je podle něj vysoká. "U dávky přeočkování v pěti až šesti letech a v deseti až jedenácti letech je nižší než je potřeba k zajištění kolektivní imunity," doplnil.

Očkování dětí je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, dospělým na něj zdravotní pojišťovny zpětně přispívají. Podle Fošuma se v dubnu mimořádně sejde Národní imunizační komise, aby případnou možnost úhrady očkování i dospělým projednala.

Od začátku letošního roku Státní zdravotní ústav (SZÚ) podle ředitelky Barbory Mackové eviduje 6006 případů černého kašle. Za tento týden do dnešního rána bylo 709 nových, konečná čísla SZÚ zveřejní v pondělí. Nejvíc nemocných je mezi mladými ve věku 15 až 19 let, novorozenců se nakazilo 92. Nákaza se prokázala od začátku roku také u tří zemřelých, u 62letého muže, 84leté ženy a novorozence. U všech nebyl podle lékařů černý kašel primární příčinou smrti.

Počet případů nákazy černým kašlem je v současné době nejvyšší od roku 1960, podle Válka je příčinou nižší šíření černého kašle v době epidemie covidu-19 a nižší proočkovanost dětí dávkami pro přeočkování. Odborníci doporučují podobně jako v době covidu-19 dostatečné a časté větrání nebo utírání a dezinfekci ploch.