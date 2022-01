Do konce roku 2023 chce vláda předložit reformu penzí a nové krizové předpisy

Do konce roku 2023 chce vláda předložit reformu penzí a revizi krizové legislativy. Ve stejném roce plánuje zpracovat i novou politiku ochrany klimatu a energetickou koncepci.

Vyplývá to z programového prohlášení, které v pátek zveřejnil kabinet Petra Fialy (ODS). Ve stejném roce chce vláda prosadit i zásadní změny v oblasti veřejných financí tak, aby byly účinné zhruba v polovině mandátu kabinetu od roku 2024.

Důchodovou reformu zamýšlí vláda postavit na "na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu". Fiala ve čtvrtek uvedl, že aspoň na základních parametrech se chce shodnout i s opozicí. "Realizujeme a do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu s cílem nastavení stabilního systému férových důchodů," stojí v programovém prohlášení.

Do konce roku 2023 má vláda v plánu i revidovat legislativu pro krizové řízení. Vycházet má z analýzy současných hrozeb a po zkušenostech s covidem-19 zlepšit připravenost státu na pandemie, ale i povodně, sucho, průmyslové havárie či kyberútoky. Posílit by se měla také role krizových orgánů, zejména Ústředního krizového štábu. V rámci reformy chce vláda také podpořit funkční spolupráci mezi složkami integrovaného záchranného systému a obecní policií.

Do konce roku 2023 má vláda v úmyslu připravit aktualizaci státní energetické koncepce, představit novou politiku ochrany klimatu a aktualizovat státní energetickou koncepci. "Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050," stojí v dokumentu.

Do konce roku 2023 chce vláda revidovat rámcové vzdělávací programy, představit zákon o cestovním ruchu či předložit Sněmovně tzv. Magnitského zákon, který sankcionuje hrubá porušení lidských práv. Legislativně chce i vymezit fungování bezpečnostní agentur. Do poloviny roku 2023 pak chce kabinet připravit zákon o veřejných kulturních institucích. Nejpozději v roce 2023 má také být zrušena povinnost nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak.

Do konce roku 2023 by se také mělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proměnit na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS). Kabinet od toho očekává efektivnější přípravu, realizaci staveb, ale i lepší zabezpečení jejich údržby a provozu.