Do kterých zemí v Evropě zatím raději nejezdit a které už nejsou rizikové?

Vysoké riziko - při návratu z těchto zemí je při vstupu do ČR až na i dříve platné výjimky nadále potřeba předložit negativní test nebo nastoupit do čtrnáctidenní karanténu. To platí i pro cestující ze států mimo EU a schengenský prostor. Cizincům není povolen vstup do ČR za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.