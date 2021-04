Do práce na kole letos pojede rekordní počet 20 200 účastníků

Do letošního ročníku akce Do práce na kole se přihlásil rekordní počet 20 200 účastníků. Ve čtvrtek sdělila Anna Kociánová z iniciativy Automat, která akci pořádá. Letos se tak zapojilo meziročně o téměř 4400 lidí více. Akce se koná od 1. do 31. května. Kvůli pandemii covidu-19 je rozšířena nejen na cesty do práce, ale i do obchodů. Cílem je motivovat lidi k pohybu po městě vlastní silou bez použití aut. Cyklisté, běžci, chodci, bruslaři i skateboardisté se letos do akce mohou zapojit pojedenácté. Registrovat se mohou až do 7. května.

"Už loni jsme s ohledem na pandemickou situaci poprvé upravili pravidla tak, aby se účastníkům počítaly nejen cesty do práce a z ní, ale i cesty do přírody, na nákup nebo třeba se psem. Kromě změny dopravních návyků tak chceme motivovat k pravidelnému pohybu na čerstvém vzduchu," uvedl koordinátor výzvy Jan Haruda z Automatu.

Dosud nejúspěšnějším rokem z pohledu počtu účastníků byl rok 2019. Tehdy se do akce zapojilo na 19 576 lidí z více než čtyřicítky měst. "Ze závěrečného dotazníku pro účastníky vyplývá, že velká většina z nich aktivní dopravu nevzdává ani po konci akce a alespoň několikrát týdně kolo nebo chůzi využije. Postupně se tak každoročně zvyšuje počet cyklistek a chodců v ulicích," sdělila Kociánová.