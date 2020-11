Do Prahy putuje z Benešova 10 pacientů s covidem, vyslán byl speciální vůz Atego

Pražská záchranná služba vyslala pro deset pacientů s covidem-19 do Benešova speciální vůz Atego, který může transportovat až 12 pacientů. Řekla to mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Vůz vyjel z Prahy chvíli před 11.00. Z benešovské nemocnice, která se ocitla na hraně kapacit, převeze do pražské Fakultní nemocnice v Motole pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění.

Podle informací mluvčí motolské nemocnice Pavlíny Dankové by měli pacienti dorazit mezi 14.00 a 15.00. Nemocnice v Motole už před týdnem v pátek přijala pět pacientů ze Zlínského kraje.

"Půjde o deset pacientů, převezmeme je na Urgentním příjmu dospělých. Pacienti nejsou na umělé plicní ventilaci, jejich stav je středně těžký. Hospitalizováni budou pravděpodobně na chirurgické klinice," řekla Danková.

Benešovská nemocnice se ocitla na hraně kapacity. Dosud si s množstvím lůžek a personálu vystačila, nebo využila kapacitu jiných nemocnic ve Středočeském kraji. V zařízení je nyní více než 100 pacientů s covidem-19, mimo službu je pětina personálu. "Jsme především na hraně personální a nemocnice Motol má volné kapacity, čehož rádi využijeme. Před víkendem se nám opět uvolní lůžka pro příjem nových pacientů," uvedl ve středu ředitel benešovské nemocnice Roman Mrva.

Speciální vůz na přepravu

Pacienty nebudou tentokráte převážet sanitky jednotlivě, pražská záchranná služba pro ně posílá speciální vůz Atego, kam se vejde všech deset pacientů. Jde o první výjezd tohoto vozu nazvaného Fénix. Jde o deset metrů dlouhou verzi vozu Atego, která slouží jako evakuační vozidlo a pro zásahy u požárů. "Dokážeme v něm poskytovat kyslíkovou terapii většímu počtu osob a transportovat až 12 pacientů na nosítkách," uvedla záchranná služba na twitteru. Pražští záchranáři mají vůz od letošního února, je připravený nonstop.

Vůz bude doprovázet policie a s transportem pacientů budou pomáhat i pražští hasiči.

Před týdnem v pátek motolská nemocnice přijala pět pacientů s covidem ze Zlínského kraje. Sanitky je vezly jednotlivě, pacienti byli ve vážném stavu na plicní ventilaci a v umělém spánku. Šlo o pacienty ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže, také tamní nemocnice se ocitly na hraně kapacitních možností.