Do Přerova se sjelo na 100 automobilových a motocyklových veteránů

Na 100 automobilových a motocyklových veteránů mohli dnes dopoledne obdivovat lidé v Přerově. Po 11:00 vyrazili jejich majitelé z Horního náměstí pod přerovským zámkem na více než 70 kilometrů dlouhou vyjížďku po Olomouckém a Zlínském kraji, která symbolicky zahajuje sezonu. Její cíl byl na hradě Helfštýn. Vozidla registrovaných účastníků tentokrát pocházela z období do roku 1945, řekl dnes ČTK pořadatel akce Jiří Zemánek z Oldtimer Clubu Helfštýn.

Nejstarší účastnicí setkání byla Libuše Šulcová, která letos oslaví 88. narozeniny. Na trasu vyrazila za řídítky anglického motocyklu BSA z roku 1928 s přípojným vozíkem značky BAF. "Může to jet klidně i 70, ale zásadně s tím jezdím mezi 40 a 50. Víc nikdy ne. Je to přeci jenom starý stroj. Když je to už nad těch 50, tak vystrkuje křidélka. Dostala jsem ho od manžela v roce 2000, jak manžel okomentoval, k narozeninám minulým a budoucím. A to bylo manželovo poslední přání, abych jezdila, až on nebude moct. Takže to plním," řekla ČTK motocyklistka.

Tvrdí o sobě, že je jedinou ženou v České republice a na Slovensku, která řídí sajdkár. Do levostranného přívěsného vozíku dnes usedla její kamarádka. "Musím mít samozřejmě spolujezdkyni. Sajdkár má hliníkový plech a dřevěnou kostru, takže je lehoučký a do zatáček, do levých speciálně, vždycky musí zatěžovat do středu zatáčky. Jinak si, neřád, zvedá kolečko," uvedla Šulcová.

Pozornost přihlížejících budily i dva automobily, které přivezl Radomír Gálíček s rodinou. Starším z nich byl vůz francouzské výroby Panhard Levassor z roku 1912. "Je to řadový čtyřválec o obsahu 2400 kubických centimetrů a výkonu asi 11 koňských sil. Samozřejmě tachometr to nemá, ale podle orientačních radarů v obcích to kolem 50 kilometrů v hodině jede," řekl ČTK Gálíček.

Dalším vozem, který představil, byla Tatra 11 z roku 1924 přezdívaná Máňa. "Taky je to poměrně slavný vůz naší domácí výroby. Je to nezmar o obsahu lehce přes 1000 kubických centimetrů. Vůz je prakticky v původním stavu. Pořád jede, je prakticky bezúdržbový," doplnil Gálíček. Stroje jsou podle něj dědictvím po tchánovi.

Na vyjížďce pojmenované Ze zámku na hrad nechyběla ani auta značek Praga, Aero nebo Hispano-Suiza. Mezi motocykly to byly stroje Jawa a Praga, ze zahraničních například Harley Davidson, Indian a BMW. Zatímco minulé ročníky vyjížďky byly určené pro stoje vyrobené do roku 1955, případně do roku 1965, tentokrát bylo jejich minimální stáří z kapacitních důvodů omezeno rokem 1945. "Je docela troufalé najednou z akce, která byla do roku 65, to omezit do roku 45. Samozřejmě pro spoustu lidí jsme třídní nepřátelé. No ale zase je kategorie veteránistů, kteří vyhledávají tyhle akce a jsou šťastní, že se akce jenom do roku 45 dělají," řekl Zemánek.

Majitelé historických motocyklů a vozidel každoročně v regionu sezonu symbolicky na podzim i zakončují. Také tehdy bývá cílem jejich vyjížďky hrad Helfštýn, na který ale vyrážejí z Lipníku nad Bečvou na Přerovsku.