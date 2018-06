Do sčítání obyvatel se zapojí všichni. Jaká budou pravidla?

Při sčítání lidu bude většinu potřebných údajů Český statistický úřad (ČSÚ) získávat z veřejných registrů nebo přes internet. Zbývající informace bude sbírat Česká pošta. Vyplývá to z pravidel pro sčítání lidu, které se uskuteční v roce 2021. Pravidla pro sčítání dnes schválila vláda.

Věcný záměr zákona o sčítání lidu předpokládá, že se do sčítání budou muset zase zapojit všichni obyvatelé ČR. Vyplňovat by ale měli méně údajů než v roce 2011. Místo 47 by jich mělo být 23. Mohla by vypadnout třeba otázka na víru, rodinný stav nebo postavení v zaměstnání. Paragrafované znění zákona předloží ČSÚ vládě do poloviny příštího roku.

Většinu informací chtějí statistici získat z veřejných registrů, lidí se chtějí ptát na ty údaje, které dostupné nejsou. "Díky tomu, že řadu údajů získáme z existujících evidencí a databází ministerstev a jiných úřadů, zůstanou na sčítacích formulářích jen ty údaje, které nemůžeme získat z jiných zdrojů. Například otázky na místo pracoviště nebo na to, jak dojíždíte do zaměstnání," uvedl v tiskové zprávě Robert Šanda z ČSÚ.

Formuláře budou moct lidé vyplňovat přes internet. Ty lidi, kteří se sčítání online nezúčastní, by měli oslovit terénní pracovníci České pošty.

Zapojení České pošty požadovala vláda, která kvůli tomu v květnu projednávání návrhu na pravidla sčítání přerušila. V původním návrhu ČSÚ se počítalo s vypsáním výběrového řízení na externího dodavatele, premiér Andrej Babiš (ANO) ale požadoval exkluzivitu pro Českou poštu, která podle něj má k dispozici potřebnou infrastrukturu a náklady na sčítání by jí mohly ekonomicky pomoci.