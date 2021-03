Do státní správy chce přejít 40 procent stavebních úředníků, ukázal průzkum

Do státní stavební správy, se kterou počítá aktuální verze nového stavebního zákona, chce přejít 40 procent zaměstnanců stavebních úřadů. Zhruba třetina očekává, že si najde jinou práci nebo odejde do důchodu. Čtvrtina předpokládá, že zůstane u svého současného zaměstnavatele v nějaké jiné pracovní pozici, například v agendě územního plánování. Vyplývá to z výsledků průzkumu Odborového svazu státních orgánů a organizací a Sdružení místních samospráv ČR. Začátkem března se do něj zapojilo 1274 lidí. Nový zákon počítá s tím, že stavební úředníci nebudou již zaměstnanci obcí, ale státu.

Institucionální model je zřejmě předmětem největších diskusí kolem nového stavebního zákona. Loni v lednu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) přistoupila ke kompromisu se Svazem měst a obcí, který ustoupil od čistě státní stavební správy. Zákon měl zachovat stavební úřady na úrovni obcí. V této podobě šel také do Sněmovny. Komplexní pozměňovací návrh sněmovního hospodářského výboru však znovu počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát.

"I když byla anketa anonymní, na odborový svaz přišla celá řada podrobnějších reakcí, které se stavěly k celému návrhu kriticky. Ptali jsme se na to, zda a za jakých podmínek bude zájem na nový úřad přejít. Bez souhlasu současného zaměstnance či zaměstnankyně to totiž nepůjde," uvedl předseda odborového svazu Pavel Bednář.

Pro Sdružení místních samospráv ČR je podle jeho předsedy Stanislava Polčáka nepřijatelné, aby poslanci přijali zákon ve verzi, ke které se nemohou zástupci obcí vyjádřit. "Dohodu, že stavební úřady na obcích zůstanou, zaštiťoval sám předseda vlády (Andrej Babiš, ANO). A najednou hlavně poslanci hnutí ANO vládní návrh svého ministerstva předělávají pod rouškou netransparentních pozměňovacích návrhů. Zrušení malých stavebních úřadů představuje obrovské náklady a personální ztráty, které však nikdo nevyčíslil," doplnil Polčák.

Ministryně Dostálová v nedávném rozhovoru s ČTK uvedla, že obce ani teď nemají stavební řízení v pravomocích. Je to kompetence státu v přenesené působnosti. "Odborníci říkají, že je velký problém, pokud samospráva sama sobě schvaluje projekty. Dneska jsou lidé na stavebních úřadech zaměstnanci obcí. Ale starosta by tam neměl vkročit. Jakmile překročí práh úřadu, musí se to uvést do spisu. Teď by měl úředníky zaměstnávat stát. A starosta bude mít naopak legitimní způsob, jak tam přijít a říct, co potřebuje. A nebude se chovat protizákonně," uvedla.

Zákon má podle ministerstva pro místní rozvoj, které normu vypracovalo, výrazně zjednodušit a urychlit stavební řízení. Hlavními principy mají být jedno řízení před jedním stavebním úřadem a začlenění dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná vyjádření. Zákon zavádí i pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.

Názory oborových svazů a úřadů na navrhovanou podobu zákona se různí. Pro jeho přijetí jsou například Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy nebo Asociace developerů. Výhrady mají například ministerstvo kultury, Česká komora autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě nebo Česká komora architektů. Svaz měst a obcí dokonce navrhl zákon stáhnout z projednávání. Dostálová to označila za nezodpovědné politikaření.