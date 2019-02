Do systémů ministerstva měl přístup třetí subjekt

Informačními systémy ministerstva práce se zabývá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Kromě resortu a dodavatele systémů měl k údajům přístup i "třetí subjekt". Na jednání sněmovního sociálního výboru to řekli zástupci ministerstva práce.

"Existuje riziko, že by tam mohl být nějaký problém, řešíme to s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost," řekla výboru zastupující náměstkyně ministerstva práce Lenka Bočková na dotazy poslanců. Podrobnosti nechtěla uvést s ohledem na citlivost informací a jejich utajování. Získat je mohou lidé s bezpečnostní prověrkou. Podle Bočkové je přístup "třetího subjektu" k údajům v systémech "auditovatelný a dokumentovatelný".

Ministerstvo práce už přes rok nemá náměstka pro informační systémy. Podobu úřadu od loňského ledna změnila tehdejší šéfka resortu Jaroslava Němcová (ANO). Upravila sekce a odbory. Někteří náměstci, které si přivedla její předchůdkyně Michaela Marksová (ČSSD), tak v úřadu skončili. Post se dosud nepodařilo obsadit.

Podle šéfa podvýboru pro IT a dávkové systémy Lukáše Koláříka (Piráti) na personální problémy na ministerstvu upozorňují i tajné služby. "Nemají partnera, s nímž by mohly záležitosti řešit. Nikdo nemá (mezi příslušnými pracovníky) potřebnou prověrku," řekl Kolářík.

Žádný zájemce o místo

Zpráva o tom, že se kromě ministerstva a dodavatele dostane do systému i někdo jiný a že úřad nemá lidi s prověrkou, některé poslance překvapil. "Je pro mě šokující informace, že to řeší NÚKIB. Je důležitá informace, jestli má někdo přístup k datům milionů občanů, a kdo," řekl poslanec Aleš Juchelka (ANO).

Podle státní tajemnice ministerstva Ingrid Štegmannové se nyní koná výběrové řízení na pozici náměstka pro informační technologie a ekonomiku. Přihlásil se jediný uchazeč. Konkurz se opakuje. V minulých kolech nebyl žádný zájemce. Sekci zatím dočasně vede právě Bočková. S NÚKIB jedná manažer pro kybernetickou bezpečnost s bezpečnostní prověrkou, kterého má resort od konce loňského roku.

Ministerstvo práce připravuje nové informační systémy pro vyplácení dávek a agendu zaměstnanosti. Jednotný systém mělo mít původně od roku 2017. Přípravy se ale protáhly. Ministerstvo loni před koncem roku prodlužovalo smlouvu s nynějším dodavatelem, firmou OKSystem, o další dva roky. Postupovalo tak už podruhé. Dvouleté prodloužení kontraktu stojí zhruba miliardu. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu resort při budování systémů selhal a porušil rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun.

Členové výboru postup příprav systémů kritizovali. Výbor ministryni Janu Maláčovou (ČSSD) žádá, aby mu do 20. února předložila harmonogram prací na jednotlivých částech. Podle politického náměstka ministerstva Robina Povšíka (ČSSD) by měl plný provoz začít do konce roku 2020. O stejném termínu mluvila už dřív Maláčová.