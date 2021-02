Do trasování bylo v lednu zapojeno rekordní množství operátorů

Počet trasovačů zapojených do Chytré karantény byl v lednu zhruba trojnásobný v porovnání se zářím loňského roku. Zvýšil se také počet jimi oslovených lidí, kteří se nakazili covidem-19 nebo s nakaženým byli v kontaktu. Vyplývá to z dat do konce ledna, které poskytl vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Chytrá karanténa funguje od jara 2020.

Na kontaktování lidí nakažených novým koronavirem a lidí, s nimiž nakažení byli v rizikovém kontaktu, se v druhé vlně pandemie podílí průměrně zhruba 1600 hygieniků. V posledních měsících však výrazně vzrostl počet trasovačů, kteří nejsou zaměstnanci krajských hygienických stanic. V září jich trasovalo 331, v říjnu a v listopadu to bylo téměř 1800. V lednu 2021 nakažené a jejich rizikové kontakty obvolávalo 2179 vojáků, pracovníků call-centra a dalších.

Zatímco na jaře loňského roku se poměrně dobře dařilo dohledávat kontakty nakažených, na podzim hygienické stanice nedokázaly kvůli vyšším počtům diagnostikovaných případů dohledávat kontakty velkého počtu nemocných. V září trasovači do 24 hodin kontaktovali 66 procent lidí, kteří se setkali s nakaženým. Podíl se zvýšil v říjnu a v listopadu s nárůstem množství trasovačů. V prosinci oslovili zhruba polovinu lidí, s nimiž se nakažení měli potkat. Naopak v lednu 2021 bylo vytrasováno více než 90 procent rizikových kontaktů. Poměrně nízký je však počet kontaktů, které nakažení udávají. Podle dřívějšího vyjádření sociologa Daniela Prokopa z výzkumné organizace PAQ Research je v trasování v průměru hlášeno okolo 0,8 až 1,2 kontaktů místo očekávaných tří až čtyř z anonymního dotazování.

Součástí systému Chytrá karanténa je od dubna aplikace eRouška. Původně měla hygienikům pomoci s trasováním, upravená verze aplikace, která je k dispozici od září, anonymně varuje uživatele, že se mohl setkat s nakaženým. Aktuálně má aplikaci podle Dzurilly nainstalováno 1,57 milionu lidí. Rozesláno dosud bylo přes 250 000 notifikací ohledně rizikového setkání. Aplikace eRouška své uživatele upozorňuje na setkání s nakaženým člověkem, které bylo delší než 15 minut na menší vzdálenost než dva metry. Nastavení aplikace se však kvůli nakažlivější britské mutaci koronaviru bude měnit.

Od října mají lidé možnost vyplnit přes internet formulář sebetrasování. V něm uvádí základní údaje o sobě a svých kontaktech ještě před prvním telefonátem s hygieniky. Nejvíce jich lidé vyplnili 24. října, a to 4741. Celkem v říjnu pozitivně testovaní na covid-19 vypracovali téměř 60 000 sebereportovacích formulářů, v následujících měsících loňského roku a v lednu 2021 jich bylo zhruba o třetinu méně.

Projekt chytré karantény spočívá v tom, že pokud člověk nakažený covidem-19 dá souhlas, vytvoří hygienici na základě mobilních dat od operátorů mapu jeho pohybu. Díky tomu se snadněji odhalí lidé, s nimiž se v posledních pěti dnech setkal a mohl je nakazit. Chytrá karanténa se začala testovat 30. března na jižní Moravě, v celé zemi vláda projekt naplno spustila od května.