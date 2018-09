Do voleb jde i exstarosta trestaný za podvod

V Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku kandiduje ve volbách i bývalý starosta obce Ladislav Horký trestaný za podvod a zpronevěru. Zločiny spáchal právě ve funkci starosty v letech 2007 až 2010. Trutnovský soud ho před několika dny propustil z vězení po odpykání poloviny trestu, uvedl deník Mf Dnes. Nynější starosta Leoš Bláha řekl, že pro obec to není nic pozitivního.

Horký způsobil podle nynějšího starosty obci značnou škodu a pohledávky jsou zřejmě nedobytné. Až volby ale podle Bláhy ukážou, zda si občané vzpomenou, jak tehdy protékaly peníze účtem a pokladnou obce. Podle soudů Horký ve funkci starosty po úpadku svého podnikání, kvůli kterému se dostal do dluhů, vystavoval falešné faktury, falšoval kolaudační rozhodnutí a prováděl machinace s investicemi a majetkem pořízeným z dotací. Obec žádala náhradu škody 15,5 milionu korun, vrchní soud jí přiznal nárok na 3,2 milionu.

Horký kandiduje jako nezávislý na samostatné kandidátní listině. Ani v případě volebního úspěchu ale nemůže být starostou, protože mu soud kromě trestu vězení v roce 2016 na sedm let zakázal výkon funkce starosty.

Proti Horkému se v říjnových komunálních volbách postaví dalších pět politických stran a uskupení. Současný starosta míří do voleb z posledního místa uskupení Lipnický kopec. "Bude to pro mě i jistá informace o tom, jak si stojím, zda mě budou občané preferovat a posunou mě dopředu," řekl Bláha, který je starostou osm let. Obec s asi 650 obyvateli má devítičlenné zastupitelstvo.