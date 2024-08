Dobrovolníci vyrazili ze Zlína na Ukrajinu s nemocničními lůžky i hnětačem těsta

S nemocničními lůžky, lednicemi, elektrocentrálami i dvousetkilogramovým hnětačem těsta vyrazila dnes odpoledne ze Zlína na Ukrajinu dvojice dobrovolníků. Humanitární pomoc vezou dodávkou do města Kramatorsku nedaleko bojové linie.

Do země, která se brání ruské vojenské agresi, nejedou pomáhat poprvé. V řízení auta se budou střídat, cesta na místo určení jim potrvá více než 20 hodin, řekl dnes ČTK Jiří Linka, jeden z dobrovolníků.

Pomoc na Ukrajinu veze poosmé. "Někdo posílá peníze, někdo tam odjel bojovat, někdo jezdí s 'humanitárkou' přímo na Ukrajině a moje možnosti jsou takovéto. Každý dělá to, co si představí, aby měl vnitřní pocit, že pro to něco udělal," uvedl Linka. S ním cestuje další dobrovolník, který pracuje jako novinář.

"Respekt samozřejmě cítíme. Nejedeme tam, že bychom nevnímali nebezpečí. Ale tím, že o něm víme, tak jsme se na to připravili. My jsme všichni dobrovolníci. Bereme si na to dovolenou. Děláme to ve svém volném čase," dodal Linka, který pracuje jako investiční technik.

Humanitární pomoc vozí dobrovolníci ze Zlína a okolí na Ukrajinu pod hlavičkou spolku Vlny solidarity. O lednice je požádala partnerská organizace z Kramatorsku. Kvůli velké poptávce k nim přidali i elektrocentrály. Jde o dary lidí a firem, stejně jako v případě průmyslového hnětače. "Slouží k výrobě chleba i jiného pečiva. Bude buď pro uprchlíky, nebo pro polní kuchyň," uvedl Linka.

S prosbou o darování vyřazených mechanických nemocničních lůžek dobrovolníci úspěšně oslovili Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně. "Celkově jich je asi 20, k tomu nám dali 30 matrací, 25 stolků, čtyři lůžka na přepravu pacientů, mycí stůl pro ležící pacienty, to je tam hodně potřeba, vyřazené křeslo na sádrování a k tomu samozřejmě nějaké příslušenství," řekl Linka.

Získaného nemocničního vybavení se vešla do dodávky jen část. "Budeme potřebovat v září ještě minimálně dvě auta, abychom tam dovezli zbytek. Včetně nějakých nemocničních stolků a jiného materiálu," doplnil Linka. Při příští výpravě zlínští dobrovolníci s materiálem už nepojedou do Kramatorsku, ale do nemocnice v jednom z měst na střední Ukrajině, se kterou navázali spolupráci.