Dobrovský: Kdyby se Babiš přiznal, možná jsme mu mohli odpustit

Luboš Dobrovský, bývalý disident, chartista a polistopadový ministr obrany, odmítl převzít Cenu Bezpečnostní rady státu od premiéra v demisi Andreje Babiše. Vadí mu, že předseda hnutí ANO spolupracoval se Státní bezpečností (StB) a ve vládě uplatňuje "antipolitiku". Vyznamenání by si nepřevzal ani od prezidenta Miloše Zemana. Rozhovor s ním udělala Emma Smetana v DVTV.

Dobrovský své odmítnutí odůvodnil v dopise. V něm uvedl, že z ruky nemužného člověka, u nějž soud potvrdil, že byl udavačem v době komunistického režimu, nemůže cenu přijmout.

"Neměl jsem vůbec v úmyslu ten dopis publikovat. Poté, co jsem odeslal dopis panu inženýru Babišovi dávno předtím, než došlo k tomu předávání, tak jsem si v té zprávě přečetl, že mi byla předána tato cena, ale že jsem tam nebyl a nikdo neví proč. Mně nezbylo, než uvést celou tu věc do pořádku a publikovat ten dopis," odhalil na začátku rozhovoru svůj původní záměr.

Co však Dobrovský v dopise dále nekonkretizoval, prozradil nyní Smetaně. Vadí mu především "antipolitická praxe", již Andrej Babiš uplatňuje.

"Vadí mi to, že je spolu s prezidentem Zemanem velkým bojovníkem proti politice a směřuje k nahrazení politiky jako debaty mezi dvěma nebo mnohými politickými programy, které obsahují nějaké hodnoty. A tuto politiku, která se realizuje v parlamentu, a ne pouhým výkonným orgánem, nahrazuje výkonem moci. A to už jsme tady měli. To dělal komunistický režim celou dobu, kdy tady existoval," upozornil.

Řídí stát jako firmu

Dobrovský dále uvedl, že Babiš opravdu hodlá plnit to, co řekl na začátku své politické kariéry. A sice vyjádření, že chce stát řídit jako firmu. "Chce nahradit politiku jakýmisi manažery a vláda je jakýmsi konsorciem manažerů. Ale jaká je jejich politika? Jaká jsou jejich hodnotová východiska?" ptá se.

"Jestli nás hodnotová východiska nezajímají a je možné, že určitou část společnost opravdu ne. I proto zvolili do prezidentské funkce pana inženýra Zemana a nejvyšší počet hlasů ve volbách získalo ANO v čele s panem Babišem, tak pak ti, kteří si jsou vědomi těch rizik, které tento způsob mocenského řízení státu v sobě nese, by měli hledat cestu, jak z toho ven," doplnil.

"Proč se nepřizná?"

Nejvíce mu však na osobě Babiše vadí, že spolupracoval s StB a není ochoten to přiznat. To se Dobrovského osobně dotýká. "To, co mi vadí, je, že v době, kdy mé přátele zavírali, on spolupracoval se Státní bezpečností. Jestli udával hodně nebo málo, jestli jeho udání poškodilo někoho nebo ne, to je samozřejmě zásadní věc, ale já ji neznám. Víme jen, že neměl dost odvahy to odmítnout," řekl.

V otázce kontroverzní minulosti současného premiéra se Dobrovský ztotožňuje s větou, již pronesl biskup Václav Malý. "Kdyby přiznal, že takto z nedostatku mužnosti přece jenom spolupracoval, pak bychom snad byli schopni - ne snad mávnout nad tím rukou - ale přeci jenom odpustit. Proč to přiznat nechce, to já nevím. To ví jen pan Babiš," nechápe jeho chování.

Bývalý politik si myslí, že demokracii v naší zemi postupně ztrácíme. Ačkoliv neočekává, že by měl nastat nějaký drastický převrat, nelze přehlédnout postupné změny. "Myslím si, že je výrazně ohrožena. A nemyslím si to sám. Myslí si to i představitelé STAN, říká to přesně předseda ODS profesor Fiala, říkají to představitele TOP 09 a říkají to také někteří představitelé Sociální demokracie, kteří mají jiný názor než předseda ČSSD pan Hamáček," odůvodnil.

Od Zemana by vyznamenání nepřevzal

V závěru rozhovoru se Dobrovský ještě vyjádřil k osobě prezidenta Zemana, konkrétně k tomu, zdali by si od něj převzal vyznamenání. "Já jsem státní vyznamenání z rukou prezidenta dostal. Dostal jsem Řád Tomáše Garrigua Masaryka z rukou prezidenta Václava Havla, takže mi naštěstí nehrozí, že bych mohl dostat od pana prezidenta Zemana jakékoli vyznamenání. Ale ano, od pana prezidenta Zemana bych si žádné vyznamenání nepřevzal," odpověděl.