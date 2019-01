Dohoda o Letňanech zatím nepadla. Primátor má obavy

Město zatím nedosáhlo dohody s vládou ohledně využití pozemků v Letňanech. Kromě splnění dalších podmínek magistrátu bude také záležet na tom, co bude chtít stát udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan přestěhovali úředníci. Novinářům to ve čtvrtek řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Primátor Andrej Babiš (ANO) chce na městské pozemky v Letňanech do nového areálu umístit 10 tisíc úředníků, magistrát tam kromě toho požaduje nemocnici a byty. Chce také výměnou za parcely zaplatit dokončení vnitřního okruhu a získat od státu další nemovitosti.

"Především bych rád zdůraznil, že dosud nebylo dosaženo žádné konkrétní dohody v této záležitosti. Jednání sále pokračují, čekáme nyní konkrétní nabídku ze strany státu," uvedl primátor.

Zásadní podle něj a dalších zástupců koalice je, aby v centru města nezůstaly prázdné nevyužité domy. Přesun se má podle dřívějších informací Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) týkat 115 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit. Jde například o budovu ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí. Historicky cenné objekty, jako je Nosticův palác, si stát nechá, zbytek chce prodat.

"Co se z médií dozvídám, které domy by se měly vyklízet, tak to ve mně vyvolává obavy," řekl primátor. Dodal, že o seznam objektů požádal ÚZSVM, ale prý se na něm ještě pracuje. Lídr Prahy sobě Jan Čižinský dodal, že do dalších jednání představitelé města chtějí zahrnout letňanskou radnici a také centrální městské části, kde se nacházejí budovy, které se mají vyprázdnit.

Přehodnocené plány

Babiš cenu pozemků o ploše téměř 35 hektarů u stanice metra v minulosti vyčíslil na zhruba 400 milionů korun. V této souvislosti podotkl, že podmínky Prahy jsou pro stát finančně nevýhodné. První náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlavářek (za Spojené síly pro Prahu) uvedl, že s ohledem na dobrou dostupnost na metru a ucelenost území je podle něj cena pozemků výrazně vyšší, než jakou Babiš uvádí.

Hřib se s Babišem ohledně dalšího využití městských pozemků sešel ve středu, stavbu úřednického areálu dosud odmítal. V případě, že by šlo o čtvrť s více funkcemi, však je podle něj město ochotno státu vyhovět za předpokladu, že na novou čtvrť bude vypsána architektonická soutěž. Kromě zaplacení okruhu chce město od státu na oplátku získat Karlínské kasárny a zbytek areálu Nemocnice na Bulovce. Do kasáren by se podle Hřiba po roce 2028 mohli přesunout úředníci ze Škodova paláce, na pozemcích nemocnice by mohly vzniknout městské byty.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole, v minulosti chtěl například tehdejší primátor Pavel Bém na parcelách vybudovat areál pro olympijské hry. Ze záměru sešlo.