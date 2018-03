Doktor House v královské rodině? Hugh Laurie má ztvárnit prince

Populární seriál z prostředí britské královské rodiny na internetové streamovací televizi Netflix The Crown ukončil druhou sérií koncem minulého roku svou první etapu. Od začátku je totiž jasné, že půjde o šest řad, přičemž vždy po dvou se obmění herecký ansámbl, aby došlo k věrohodnému stárnutí postav. Claire Foyovou jako královnu Alžbětu II. už nahradila Olivia Colemanová, ale nové obsazení prince Philipa se doposud nezveřejnilo. Až teď přišel server Daily Mail se jménem - Hugh Laurie.



Philipa ztvárnil v prvních dvou sériích úspěšně (stejně jako Foyová Alžbětu) Matt Smith, který byl předtím znám především z populárního stejnojmenného britského sci-fi seriálu Doctor Who. Nyní by si starší verzi prince měl zahrát Hugh Laurie, někdejší představitel známé postavy Doktora House.

Osmapadesátiletý herec je pro hlavního tvůrce seriálu Petera Morgana prioritou. Do role Alžběty si vysnil i již potvrzenou Colemanovou a věří, že přesvědčí i Laurieho. Oba herci by od roku 2016 znovu spolupracovali na stejném seriálu. Před dvěma lety totiž oba hráli v úspěšné špionážní minisérii The Night Manager.

A právě na chemii mezi těmito herci by chtěli v následujících letech vsadit i na Netflixu. "Hughovo jméno kolem role se zmiňuje už delší dobu a stále to neutichá. Je to velké jméno, které přitáhne diváky. Společně s Olivii Colemanovou byli v The Night Manager doslova impozantní a šéfové The Crown by jejich spolupráci rádi obnovili," prozradil Daily Mailu nejmenovaný zdroj.

Třetí série láká hvězdné herce

Spolehlivý zdroj zároveň dodal: "Byli zvažováni i jiní herci, ale Hugh je perfektní volba." V minulých měsících byl podle zdrojů Variety blízko ztvárnění prince Philipa Paul Bettany (Wimbledon, Avengers), mluvilo se také o Davidu Tennantovi (Doctor Who, Jessica Jones), Jude Lawovi (Sherlock Holmes, Návrat do Cold Mountain) nebo Jasonu Isaacsovi (Harry Potter, The OA). Jak se ale zdá, tvůrci nakonec ukázali na Laurieho.

Fakt, že první dvě řady získaly spoustu ocenění kritiky a velký ohlas diváků, nejspíš zapříčinil i to, že tvůrci nyní cílí na velká herecká jména. Kromě Colemanové a Laurieho už byla dříve potvrzena do role princezny Margaret Helena Bonham Carterová (Harry Potter, Králova řeč), která převezme žezlo po Vanesse Kirbyové.

Třetí série The Crown ještě nemá stanovené datum vydání, ale předpokládá se, že by na Netflix měla být koncem tohoto roku nebo začátkem toho příštího. Nové dvě řady se budou odehrávat v rozmezí šedesátých až osmdesátých let.