Dolejš: Jsme připraveni vládu podpořit, mezinárodní právo je ale prioritou

Premiér v demisi Andrej Babiš má za sebou jednání se sociálními demokraty. Nyní ho čekají komunisté. Ti jsou připraveni se dohodnout, problém však mají s návrhem na posilování českých zahraničních misí. Na toto téma odpovídal pro online deník TÝDEN.CZ za KSČM Jiří Dolejš.

Jak hodnotíte aktuální vyjednávání o vládě?

Jsme ve finále. Teď je to především o seznámení politických stran, které by se měly na tom konečném výsledku podílet. U sociální demokracie je to věc referenda a koaliční role, u nás se tedy jedná o nevládní toleranci, ale také o projednání posledních záležitostí se straníky. Aktuálně si ale musíme dovysvětlit několik věcí.

Máte asi na mysli tu záležitost ohledně zahraničních misí...

Ano. Do finální redakce volebního programu se dostaly formulace o zahraničních misích, které, řekněme, aktivizovaly kritickou diskuzi na zasedání posledního ústředního výboru. My jsme jednali o formulaci, která dává jasně najevo, že se bude ctít mezinárodní právo.

K tématu se nedávno vyjádřila také ministryně obrany Karla Šlechtová, která uvedla, že mise nejsou bojového charakteru a pomáhají Česku a Evropě před migračními vlnami...

Měli jsme informace o různých misích a vždy jsme rozlišovali, o které se jedná. Rozhodně si nemyslíme, že právě mise v Afghánistánu není bojová nebo že mise v Pobaltí je jen humanitární. Pokud se zaměříme např. na mise v Africe, ty bojové být nemusely.

Čili logicky my nejsme proti misím jako takovým, ale jsme proti bojovým misím, které by byly v rozporu s mezinárodním právem. To je aktuálně předmětem debaty. Proto se ve čtvrtek setkají předsedové stran hnutí ANO a KSČM, aby tento problém vyjasnili a vyřešili.

Objevily se informace, že za nepřijetí podmínek byste jako strana KSČM vládu Andreje Babiše nepodpořili, je to pravda?

Prostě je to otevřené, čekáme na zmíněné jednání. Naše stanovisko je takové, že jsme připravení jednat o podpoře vzniku vlády, ale nesmí tam dojít k nějaké dezinterpretaci zejména ve zmíněné oblasti zahraničních misí.

Myslíte si, že čtvrteční jednání bude úspěšné?

Pokud bych měl vycházet z toho, co bylo řečeno v předchozích jednáních, tak by v tom problém nemusel být.

Podle čeho soudíte?

Protože my jsme se skutečně dohodli, že nebudeme chtít zakázat mise, ale že budeme chtít ctít mezinárodní právo. A to si myslím, že je teze, která je všemi skousnutelná, a upřímně řečeno nechápu, jak se to tam v té podobě, kterou jsme četli, dostalo. Právě na podobný problém jsme předem upozorňovali, aby se na to dalo pozor a nedošlo k nějakému omylu. Upřímně řečeno nevím, jestli měl pan premiér tu konečnou verzi dostatečně pevně v rukou... Teď je třeba si vysvětlit, co je důležité, a já ještě jednou zdůrazňuji, že pro nás je důležité mezinárodní právo.