Dolní Břežany vystaví kondolenční knihu k úmrtí starosty Věslava Michalika

Lidé budou moci na radnici v Dolních Břežanech u Prahy vyjádřit soustrast s úmrtím dlouholetého starosty a místopředsedy hnutí STAN Věslava Michalika. V přízemí úřadu bude vystavena kondolenční kniha, řekl v pondělí místostarosta Lubomír Havel (za STAN). Michalik náhle zemřel v neděli ve věku 59 let.

"Kondolenční kniha bude umístěna v přízemí radnice. Už na tom pracujeme. Co se týká oficiálního rozloučení, tak zatím bližší podrobnosti nevím, je to příliš čerstvé," uvedl Havel. Podle dalšího místostarosty Zdeňka Kováříka (za STAN) bude rozloučení v režii rodiny.

Soustrast s úmrtím vyjadřuje také kraj, kde Michalik zastával funkci hejtmančina náměstka pro finance. "Máme teď ráno všichni společně setkání u mě v kanceláři a budeme se o tom bavit. Rodina by určitě chtěla, aby se všichni, kteří ho měli rádi a on je, s ním mohli rozloučit. Po komunikaci s rodinou se rozhodneme, jak budeme postupovat a co uděláme. Jeho odkaz je tak strašně silný a práce, kterou udělal, tak velká, že určitě něco udělat chceme," řekla v pondělí hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde v roce 1992 získal i titul kandidáta věd. Ekonomické vzdělání si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostou Dolních Břežan byl nepřetržitě od roku 2004. Místopředsedou STAN se stal loni.

V letech 1986 až 1996 pracoval Michalik jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v oboru investiční poradenství.

V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017 byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova. V listopadu 2020 se stal náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, dotace a inovace. Po loňských sněmovních volbách se měl Michalik stát ministrem průmyslu a obchodu, nominace se ale vzdal kvůli pochybnostem o dřívějším podnikání a možném střetu zájmů. Řekl však, že jeho někdejší podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem.