Air Asia plánuje uvést přímou linku mezi Prahou a Bangokem

Přímá letecká linka mezi Prahou a Bangkokem by mohla začít fungovat do Vánoc. Pro společnost Air Asia, s jejímiž zástupci v Bangkoku jednal premiér Andrej Babiš (ANO), jde o první linku do Evropy. Spojení, o kterém Češi jednají už delší dobu, podle předsedy vlády pomůže turistice i obchodu. V jednání je jeden let denně, řekl Babiš novinářům po schůzce s tím, že je třeba doladit administrativní záležitosti. Zástupce letecké společnosti proto do měsíce navštíví Prahu.

Let z Prahy do Bangkoku trvá zhruba deset hodin a letecká společnost nyní hledá partnera, který by pasažéry z Prahy napojil na další evropské destinace.

Ročně létá do Thajska zhruba 43 tisíc Čechů, do České republiky míří kolem 50.000 Thajců. Linka by ale mohla do Česka přivést turisty i z dalších zemí jihovýchodní Asie, protože Bangkok je jedním z dopravních uzlů skupiny Air Asia, takže by bylo možné vytvořit síť navazujících letů.

Letiště Praha dlouhodobá jednání s Air Asia o přímé lince do Thajska potvrdilo. V následujících měsících jsou podle mluvčího letiště Romana Pacvoně připravena jednání o technickém a administrativním zajištění případného leteckého spojení. "Jsme velmi rádi, že Air Asia potvrdila svůj zájem provozovat novou linku, která by mohla být otevřena do konce roku," uvedl Pacvoň.

Babiš se zástupci Air Asia a se zástupci thajské vlády jednal v závěru návštěvy této asijské země. S výsledky své cesty do Thajska je spokojen. Delegace předsedy vlády podle něj udělala maximum pro to, aby české firmy mohly být v Thajsku úspěšné. Premiér doufá, že jeho thajský protějšek Prajutch Čan-Oča využije pozvání a přicestuje do Prahy.

Předseda české vlády absolvoval několik jednání se zástupci firem a asistoval při zahájení podnikatelského semináře. Dnešek Babiš zahájil zhruba hodinovou prohlídkou bangkockého Královského paláce a projížďkou na lodi Čao-Praja. Na závěrečnou část své týdenní cesty po Asii se i s delegací podnikatelů přesouvá do Indie.