Autobus s dvaceti lidmi narazil do stromu. Čtyři jsou zranění

U obce Černčice na Náchodsku ráno narazil autobus s 20 lidmi včetně řidiče do stromu a skončil v příkopu. Čtyři lidé utrpěli lehká zranění. Hasiči na místo nehody vyslali evakuační autobus, aby do něj lidé z havarovaného autobusu mohli přesednout. Řekla to mluvčí hasičů Martina Götzová.

Nehoda se stala na silnici druhé třídy vedoucí z Nového Města nad Metují směrem na Bohuslavice. Hlášení o nehodě hasiči dostali v 07.46. Silnice podle hasičů zůstala průjezdná.