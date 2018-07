Čelní srážku u Pasohlávek nepřežila žena, devět zraněných

Při čelní srážce dodávky a osobního auta u Pasohlávek na Brněnsku zemřela v sobotu ráno jedna žena a devět lidí se zranilo, řekl mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský. Obě vozidla byla z Polska. Mezi zraněnými bylo pět dětí ve věku od tří do 14 let, původně se mluvilo o čtyřech dětech.

"Všechny děti měly lehká zranění," řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Po nehodě je uzavřený hlavní tah z Brna na Vídeň. Policie pouze na chvíli částečně obnovila provoz, aby odjela uvězněná vozidla. Kdy bude silnice průjezdná, policie zatím neví.

Nehoda se stala před čtvrtou hodinou ranní. Podle hasičů se auta srazila čelně. "Bylo to ve směru na Mikulov kousek za semaforem za zúžením, které je přímo na hrázi vodní nádrže Nové Mlýny," uvedl Příkaský. Přes Nové Mlýny je částečně uzavřený most kvůli opravám a provoz je na místě omezený.

Žena, která při nehodě zemřela, cestovala podle Příkaského jako spolujezdkyně v osobním vozidle, kde bylo také jedno dítě. "Řidiče jsme museli vyprostit pomocí vyprošťovacího zařízení," řekl Příkaský. Nehodu nejspíš zavinil řidič dodávky. "Podle prvotních informací se řidič vozu Ford Tourneo dostatečně nevěnoval řízení, nebo usnul a přejel se svým vozidlem do protisměru, kde se střetl s vozidlem Opel Astra," uvedl mluvčí jihomoravské policie Petr Zámečník.

Podle Bothové zemřela jedna žena, další žena byla zraněna těžce a ve vážném stavu ji přepravil do nemocnice vrtulník. Z dalších tří dospělých měli muž a žena středně těžká zranění a další muž lehká zranění. Všichni skončili v nemocnici. Záchranná služba měla na místě pět pozemních posádek, jednu leteckou a také inspektora provozu. "Účastníky nehody vybavil cizojazyčnými tištěnými informacemi, jak postupovat, aby se dostali ke všem potřebným informacím v rámci zdravotnické péče na území naší republiky," dodala Bothová.

Silnice byla nejprve uzavřená skoro tři hodiny. Potom policie pustila provoz kyvadlově, aby mohly projet vozy, které zůstaly v místě stát hned po nehodě. Zhruba po hodině v 7.30 policisté silnici opět uzavřeli a odklánějí vozidla přes Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Pasohávky. Podle Zámečníka se odklízejí následky nehody a nelze říct, jak dlouho to bude trvat.

Silnice I/52 začíná u Pohořelic, kde končí dálnice D52. Komunikace první třídy dále pokračuje přes novomlýnské nádrže přes Mikulov až do Rakouska a na Vídeň. Přes vodu vede most, je ve špatném stavu, nyní se rekonstruuje. Proto je tam od poloviny května průjezdný jen jeden pruh, kterým se jezdí kyvadlově. V běžných dnech tam bývají kolony. Opatření by mělo platit asi rok, kdy budou silničáři most opravovat.