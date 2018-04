Chyba, vše znovu! Rozestavěný most na D7 musejí zbourat

Rozestavěný most na budovaném úseku dálnice D7 u Postoloprt na Lounsku musí být kvůli chybě v konstrukci zbourán. Uvedl to server E-Lounsko.cz. Dokončení úseku dálnice to však podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) neoddálí. Chybu udělala podle ŘSD firma, která most stavěla, takže tato společnost zaplatí i bourání a opětovné postavení mostu.

"V rámci našich kontrol byla zjištěna neodpovídající odolnost mostní konstrukce vůči chemicky rozmrazovacím látkám. Ta má přitom zásadní vliv na životnost mostního objektu," řekl serveru mluvčí ŘSD Jan Studecký. "Jde o chybu zhotovitele a demolice půjde plně na jeho náklady. V žádném případě se tedy nejedná o chybu projektu," doplnil.

Zbourána musí být nosná konstrukce i část podpěr mostu. Demolice začala v úterý. "Termín dokončení stavby zůstává podle harmonogramu, který byl dojednán, nebude se prodlužovat a úsek chceme zprovozňovat v srpnu letošního roku," řekl serveru Tn.cz vedoucí oddělení komunikace ŘSD Jan Rýdl.

Most je součástí čtyřkilometrového úseku D7 Postoloprty - Bitozeves, jehož stavba začala v září roku 2016. Náklady činí asi 384 milionů korun. Na tento úsek navazují práce na obchvatu Loun a další stavby. Celá dálnice D7 by měla být hotova v roce 2024.