Co čeká řidiče: zbytky sněhu, uzavírky, mráz a vlhké silnice

Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách na Bruntálsku, Opavsku a Novojičínsku jsou zbytky zledovatělého sněhu. V Beskydech na Frýdecko-Místecku je ujetý sníh. Silnice jsou sice posypané drtí, řidiči by tam ale měli jet jen se zvýšenou opatrností. A jak to vypadá jinde v regionech?

Ostatní silnice jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Pro kamiony je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí na Frýdecko-Místecku a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Pro těžká nákladní vozidla nad 12 tun je uzavřen rovněž úsek silnice I/48 Rybí - Příbor na Novojičínsku, který se přestavuje na dálnici.

Meteorologové předpovídají, že v neděli bude v kraji celý den mrznout. Bude oblačno až zataženo, odpoledne i polojasno. Ojediněle se může objevit slabé sněžení.

Zlínský kraj

Uježděná vrstva sněhu o tloušťce pět až deset centimetrů leží ráno místy na silnicích ve vyšších polohách Vsetínska udržovaných posypem. Na Vsetínsku se místy může tvořit náledí. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou holé, suché a vymrzlé.

V kraji bylo ráno většinou zataženo nebo polojasno, beze srážek, teploty se pohybovaly od minus šesti do minus dvou stupňů Celsia. Místy fouká slabý vítr. Podle předpovědi meteorologů by mělo být v kraji zataženo až oblačno, místy by mohlo slabě sněžit, odpoledne a večer by však mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty by měly být minus tři až jeden stupeň Celsia.

Olomoucký kraj

Na silnicích ve vyšších polohách Jesenicka a Šumperska udržovaných drtí je uježděná zledovatělá vrstva sněhu, podle silničářů je tam nutná zvýšená opatrnost. Podobně je tomu na silnicích nižších tříd na Olomoucku. V Ostružné se tvoří námraza. S opatrností jsou sjízdné také silnice ve vyšších polohách Prostějovska, kde jsou vozovky místy vlhké. Ostatní silnice v Olomouckém kraji jsou holé nebo vlhké, vyplývá z aktuálních informací silničářů.

V kraji bylo ráno skoro jasno až oblačno, teploty se pohybovaly od minus deseti do minus tří stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů by v kraji mělo být oblačno až zataženo, ojediněle bude slabě sněžit. Odpoledne by oblačnosti mělo ubývat. Nejvyšší teploty budou minus dva až jeden stupeň Celsia, na horách minus devět až minus pět stupňů Celsia.

Východní Čechy

Silnice nižších tříd ve východních Čechách od vyšších poloh pokrývá zledovatělý nebo ujetý sníh. Opatrní by měli být řidiči na Orlickoústecku, Náchodsku, Trutnovsku a Rychnovsku.

Na silnici I/11 přes Suchý vrch na Orlickoústecku jsou zbytky ujetého sněhu, silničáři doporučují kamionům řetězy. Zledovatělý sníh se vyskytuje na Žamberecku, ujetý sníh krytý posypem je v Železných horách.

V regionech Náchoda, Trutnova a Rychnova silničáři upozorňují na zledovatělý sníh, který zůstává na silnicích. Místy je krytý posypem. Na Rychnovsku lze očekávat namrzání vozovek z vytékající vody.

Teploty se pohybují od minus 12 do minus tří stupňů Celsia. Fouká slabý vítr a je většinou oblačno.