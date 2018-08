Dálnici D1 u Mirošovic opraví Eurovia za miliardu

Úsek dálnice D1 mezi Mirošovicemi u Prahy a Hvězdonicemi na Benešovsku opraví společnost Eurovia. Stát za zhruba 7,6 kilometru dlouhý úsek zaplatí 1,07 miliardy korun. Vyplývá to z informací zveřejněných ve věstníku veřejných smluv. Úsek by měl být dokončen v roce 2020.

Podle serveru idnes.cz je cena téměř o půl miliardy nižší, než byl předpoklad Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Při stavebních pracích bude vedle nového povrchu a rozšíření vozovky opravena kanalizace, přeloženo kabelové vedení a opraveno sedm mostů.

Po pěti letech je dosud dokončeno zhruba 40 procent oprav dálnice D1. Práce nyní pokračují na pěti úsecích, z nichž nejdříve by měla být hotová šestikilometrová trasa mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. ŘSD předpokládá otevření úseku během srpna. Zpoždění nabere úsek mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou, který by měl být hotový v září. Rozpracovány jsou také úseky Ostředek-Šternov a Hořice-Koberovice, které by měly být dokončeny na podzim.

Pátým rozdělaným úsekem je úsek mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, který však provázejí potíže. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla je v tuto chvíli nereálné dokončit rekonstrukci úseku podle plánu, tedy v dubnu 2020. Práce za 1,75 miliardy korun dosud provádí česko-italsko-kazašské sdružení. ŘSD připravuje sankce nejméně v desítkách milionů korun a nevylučuje ani odstoupení od smlouvy a výběr nového dodavatele.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli rekonstrukci rozdělena na 21 úseků. Dosud jich je hotovo devět. Celková modernizace dálnice D1 měla skončit v roce 2020, práce se však protáhnou o rok. Podle ministra dopravy Dana Ťoka opravy zdržuje především protahování příprav staveb kvůli námitkám hnutí Děti Země.