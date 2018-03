Dálniční známky mohou zdražit. Osvobozeny budou elektromobily

Dálniční známka může v budoucnu zdražit až o třetinu. Namísto 1500 tak bude stát 2000 korun. Od nutnosti platit za použití dálnic ovšem budou osvobozeny elektromobily a vozy jezdící na vodík. Předpokládá to novela zákona o pozemních komunikacích a o provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou poslalo ministerstvo vnitra do připomínkového řízení.

Roční poplatek za použití dálnic by se tak podle novely mohl zvýšit až o pět set korun. "Důvodem pro zvýšení zákonného limitu, který se měnil naposledy v roce 2009, je zejména skutečnost, že již od roku 2012 je výše ročního poplatku stanovena na horní hranici současného limitu, a není tak možno reagovat na obecný růst nákladů souvisejících s výstavbou, opravou a údržbou zpoplatněné dopravní infrastruktury a na růst inflace v posledních letech," konstatuje v návrhu ministerstvo.

Jinými slovy, dálniční známka už dlouho nezdražovala a její hodnota tak klesá. Zda ovšem ke zvýšení ceny dojde, rozhodne až vláda, která bude v danou chvíli u moci. Cena dálniční známky se totiž stanovuje jejím nařízením. Novela jí dá možnost k tomuto kroku přistoupit.

Novela přináší také finanční ulehčení elektromobilům a vozům na vodík, které budou od placení osvobozeny. "Toto opatření navazuje na Národní akční plán čisté mobility. Jeho cílem je podpořit nákup některých vozidel s alternativním pohonem formou jejich osvobození od zpoplatnění, čímž dojde k zlevnění provozních nákladů souvisejících s užíváním těchto vozidel," konstatuje návrh. U vozidel jezdících na zemní plyn bude maximální cena ročního poplatku jeden tisíc korun.

Do budoucna by se měla změnit i podoba dálniční známky. Už by se nelepila na sklo. Bude navázaná na státní poznávací značku. "Nová koncepce kontroly úhrady časového poplatku bude založena na automatizované kontrole prostřednictvím videodetekce," uvádí ministerstvo. Kamerový systém bude sledovat poznávací značky a automaticky vyhodnocovat, zda poplatek za využití dálnic zaplatily.

Novely ještě musejí projít připomínkovým řízením a musí je schválit parlament a podepsat prezident. V platnost by měly vstoupit v roce 2021.