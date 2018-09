Další úsek dálnice D11 bude. Ministerstvo zastavilo řízení o rozkladu

Ministerstvo dopravy ve čtvrtek zastavilo řízení o rozkladu ekologického hnutí Děti Země proti stavebnímu povolení na osmikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Učinilo tak bezprostředně poté, co hnutí Děti Země svůj rozklad stáhlo. Vyplývá to z úřední desky ministerstva dopravy. Stavbě D11 z Hradce Králové do Předměřic by tak již nemělo nic bránit. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) již oznámilo, že stavba by měla začít 2. října.

"Ukončení stavebního řízení pro dálnici D1106-1 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem považujeme za pozitivní krok, který otvírá zahájení výstavby této dálnice na plánované úterý 2. října," komentoval postup ministerstva předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Hnutí Děti Země stažením rozkladu naplnily dohodu, kterou 29. srpna uzavřelo s ŘSD. Součástí kompromisní dohody mezi hnutím a ŘSD je například to, že při výstavbě bude technickými opatřeními zajištěna ochrana dřevin a porostů zeleně v nejbližším okolí stavby, které nejsou určené ke kácení. Za účasti ekologického dozoru, ke kterému byla vybrána firma NaturaServis, by měli být také ochráněni obojživelníci a plazi. "Ti budou chráněni před vstupem na staveniště dočasnými bariérami, které budou osazeny odchytovými nádobami," píše se v dohodě. ŘSD bude také pravidelně měřit hlučnost na staveništi. Do dvou let od zahájení výstavby ŘSD také vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin.

Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa minulý týden označil dohodnuté podmínky s Dětmi Země za smysluplné. "Spoustu věcí už děláme, teď je rozdíl v tom, že jsme je dali na papír," uvedl Kroupa.

Úsek D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi získal v červnu nepravomocné stavební povolení, které sdružení Děti Země v červenci napadlo podáním rozkladu. V něm se ekologičtí aktivisté domáhali prozkoumání 21 stanovisek příslušných úřadů k dostavbě dálnice. Měli výhrady například k navrženým protihlukovým opatřením či ochraně dřevin.

Úsek D11 z Hradce Králové do Předměřic navazuje na konec dálnice v krajském městě. Na další úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři pravomocné stavební povolení už mají a úsek Smiřice - Jaroměř začalo ŘSD stavět na jaře.

Dálnice D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Od loňského srpna dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do městské části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.