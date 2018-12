Dopravci v pohotovosti. Na Vánoce navýšili kapacity

Největší železniční dopravci připravují před Vánocemi výrazné posílení svých spojů. České dráhy i RegioJet nabídnou přes 10 tisíc míst navíc. Část vlaků je již přesto vyprodaná. Vyplývá to z informací obou dopravců. Posilování svých vozů ohlásila také Arriva.

České dráhy vypraví desítky posilových vozů a několik posilových vlaků. Do předvánočního provozu tak přibudou od 20. do 23. prosince noční expresy do Košic. Na trase Praha-Ostrava a zpět pravidelným linkám pak dopravce přidá posilové vozy, nejvíce jich vypraví z Prahy do různých moravských regionů, další pojedou z Prahy do Českých Budějovic, Chebu nebo do Hradce Králové.

Také RegioJet chce ještě v průběhu tohoto týdne nasadit do provozu řadu vozů navíc. Posílí zejména vlaky na nejvytíženější trase Praha-Ostrava-Košice. U nočních vlaků na trase Praha - Košice a zpět pak dopravce počítá s nasazením až 15 vozových souprav s kapacitou kolem 700 míst. Společnost bude přidávat další tisíce míst i na svých autobusových linkách.

Arriva před Vánoci zdvojnásobila kapacity svých linek do Nitry a Trenčína. Od čtvrtka do neděle tak bude každý expres na Slovensko mít celkem 244 míst. Zájem je podle mluvčího Martina Faráře zejména o cesty ve směru na Slovensko, například páteční spoje jsou již vyprodané.

I přes posílení vozů dopravci upozorňují, že řada linek je již vyprodaná. U Českých drah jde zejména o vlaky z Prahy na severní Moravu a na Slovensko. "Všem cestujícím, kteří plánují cestu před a po Vánocích nebo po Novém roce, doporučuji včasnou rezervaci místa. Podle počtu uskutečněných rezervací budeme přidávat další posilové vagóny k jednotlivým spojům, a pokud si budou lidé rezervovat místa na poslední chvíli, nebude už bohužel prostor pro další posílení těchto vlaků," varoval člen představenstva státního dopravce Michal Štěpán.

RegioJet naopak plánuje podle mluvčího Aleše Ondrůje doplňovat posilové vozy i méně než 24 hodin před odjezdem vlaků, což umožní koupi jízdenek i cestujícím, kteří tak budou činit až na poslední chvíli. Také Ondrůj přesto doporučil cestujícím průběžně sledovat rezervační systémy.

Doba vánočních svátků je každoročně nejvytíženějším obdobím z hlediska cestování. Kromě Vánoc posilují dopravci spoje pravidelně ještě během Velikonoc, před letními prázdninami, na Dušičky nebo při konání velkých sportovních akcí.