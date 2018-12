Dopravní situace: kromě deště hrozí mlha i náledí

Déšť může v Moravskoslezském kraji snížit dohlednost, v Královéhradeckém kraji zase dávejte pozor na náledí. S mlhou a dešťovými přeháňkami počítejte ve Zlínském kraji.

Zlínský kraj



Silnice v převážné části Zlínského kraje jsou v úterý sjízdné se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou mokré a dohlednost snižují dešťové přeháňky a mlhy, které mohou být zejména na Vsetínsku velmi husté. V regionu je převážně zataženo až oblačno, místy vane slabý vítr a prší. Teplota se ráno pohybovala od tří do osmi stupňů Celsia. Obdobné počasí vydrží i přes den, odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout deseti stupňů Celsia. K večeru bude ubývat oblačnosti a postupně budou ustávat i srážky. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr.

Královéhradecký kraj

Na silnicích nižších tříd ve vyšších polohách okresu Rychnov nad Kněžnou leží zbytky rozbředlého sněhu a hrozí na nich i náledí. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly v úterý ráno po dešti mokré a sjízdné bez omezení. Na horách by mohlo sněžit. Teploty se ráno pohybovaly od dvou do šesti stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji. V úterý by mělo být v hradeckém kraji zataženo až oblačno, místy s deštěm. V polohách nad 800 metrů nad mořem by mohly být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty by se měly přes den pohybovat od šesti do devíti stupňů Celsia, na horách kolem čtyř stupňů.

Liberecký kraj

Ujetá vrstva sněhu je na některých silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku. V ostatních částech Libereckého kraje jsou dnes vozovky mokré nebo vlhké, viditelnost místy snižuje mlha, vyplývá z informací na dopravním webu silničářů.

Teploty byly ráno nad pěti stupni Celsia, místy pršelo či mžilo. Přes den očekávají meteorologové oblačno a přeháňky, které budou postupně ve výškách nad 700 metrů nad mořem přecházet ve sněhové nebo smíšené. Dopoledne může být až osm stupňů Celsia, odpoledne ale budou teploty klesat. Na horách se zřejmě dostanou i pod nulu. Vítr bude mít v nárazech přes 50 kilometrů v hodině, na horách přes 70 kilometrů. Meteorologové varují, že večer na horách a v noci na středu i v nižších polohách se může místy tvořit náledí.

Moravskoslezský kraj

Dešťové přeháňky a místy i mlha v úterý snižující dohlednost v Moravskoslezském kraji, sjízdnost může řidičům komplikovat i silný vítr. Jinak jsou silnice v regionu převážně holé a mokré, nenamrzají. Hlavní tahy jsou tak většinou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z informací silničářů.

V regionu se mají občanské přeháňky vyskytovat po celé dopoledne, v oblastech nad 800 metrů nad mořem mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty mohou vystoupat na devět stupňů Celsia.