Fandové motorismu odpouštějí Masarykův okruh, bez komplikací

Fanoušci motorismu začali v neděli odpoledne odjíždět z Masarykova okruhu, kde se konala Velká cena ČR silničních motocyklů. Jejich odjezd se zatím obešel bez větších komplikaci, řekl krátce po 15.30 brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb.

"Provoz je zatím v klidu, popojíždí se na dálnici, ale to je spíš dané tím omezením," uvedl Šváb. Omezení je kolem exitů Ostrovačice a Kývalka, hustý provoz v okolí okruhu se dá očekávat v následujících hodinách. V sobotu policisté na Kývalce usnadnili nájezd fanoušků na D1, kdy dopravu od Prahy nasměrovali do protisměrného jízdního pásu. Fanoušci tak do omezení na dálnici najížděli do volného jízdního pruhu. Policisté stejné opatření podle Švába zvažují i nyní.

Závody Velké ceny České republiky silničních motocyklů v Brně navštívilo v průběhu tří dnů přes 187 tisíc diváků, což je méně než před rokem. Dosavadní divácké maximum přinesl rok 2015, kdy do Brna od pátku do neděle přijelo přes 248 tisíc diváků.

V okolí okruhu parkovalo 8781 osobních aut, 2674 motocyklů, 49 autobusů a 228 karavanů. Policie zatím nemusela řešit žádné vážnější problémy.