Firmy nechtějí stavět D11. Požadujeme více peněz, volají

Čtyřicet let ve výstavbě Výstavba "hradecké" dálnice D11 je jedním z mnoha dokladů tristní situace v rozvoji české dálniční sítě. Od zahájení stavby uplynulo loni v září 40 let a z plánovaných 154 kilometrů stále chybí téměř 64. V srpnu 2017 byl po třech letech stavby a předchozích mnoha letech sporů o pozemky otevřen dvouapůlkilometrový nový úsek, díky kterému se dálnice dostala k Hradci Králové. Zbývající části by měly být dle informací ŘSD z počátku loňského roku dokončeny v letech 2020 (Smiřice - Jaroměř), 2021 (Hradec Králové - Předměřice - Smiřice a Trutnov - hranice s Polskem) a 2024 (Jaroměř - Trutnov). Termín ale může ohrozit nynější odstoupení stavebních firem od smlouvy na výstavbu úseku z Hradce Králové do Smiřic.