Historický šíf připlul na náplavku. Výstavba trvala dva měsíce

Na pražské náplavce na Rašínově nábřeží začala akce Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety, kterou pořádá svaz vltavanských spolků Vltavan Čechy. Ze smíchovského přístavu k pontonu u železničního mostu připlula replika výletní dřevěné lodi - šífu, tzv. šenáku, kterou postavila firma Kolumbus 92 v Lipníku nad Bečvou. Akce se koná do čtvrtka 27. září.

Společnost repliku připravila podle původních plánů z loděnice Šílených. "Nechali jsme ji ve škole ve Volyni přepracovat. Výsledkem je dvacetimetrová replika, přičemž šífy ve skutečnosti měřily kolem 60 metrů," uvedl Jaroslav Camplík, prezident Vltavanu Čechy.

Za nápadem vytvořit repliku byla myšlenka, že jen málokdo ví, co je šíf. "Je to dopravní loď, která na začátku 19. století dopravovala hlavně z jižních Čech sůl až do Hamburku, postupně také další zboží, kameny i dobytek. Pak na tom lidé jezdili ve Svatojánských proudech," přiblížil Camplík. Žádný šíf se navíc nezachoval. "Jeden je v Holešovicích na dně vody a nedá se vyndat, protože by se rozpadl," poznamenal.

Zajímavý byl také osud jednotlivých šífů. "Když se jelo do Hamburku, šíf se tam prodal, protože nebylo, jak ho dostat zpět. Když jeli sem do Prahy, koně jej potahovou stezkou vybudovanou až do jižních Čech táhli zpět proti vodě," řekl Camplík.

Práce na replice trvaly zhruba dva měsíce, stavěli ji pouze tři lidé. Ve čtvrtek šífu požehná kardinál Dominik Duka. "Na příď dáme sošku svatého Vojtěcha, to byl patron šífařů," poznamenal Camplík. V pondělí 24. září v podvečer šíf pokřtí ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Po konci akce by měl šíf zůstat trvale vystavený v Praze.

V rámci akce bude též otevřena výstava historických fotografií a dokumentů o plavbě na řece. Od pátku začnou purkarečtí voraři stavět vor, na který už dnes připravují dřevo, které musejí zbavit kůry. V neděli se bude konat Den tradic a řemesel, při němž budou mít zájemci možnost vyzkoušet si práci se dřevem či ochutnat rybí speciality. Pokud bude stav vody příhodný, bude ve čtvrtek 20. září přistaven také největší remorkér Beskydy.