Hledání viníka kolon? Stát chce vyhodit stavaře z D1

Stát ukončí smlouvu se zhotoviteli modernizace úseku D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, pokud nepřeruší práce do 17. prosince. Firmy naopak požadují prodloužení prací až do 4. ledna příští roku. Novinářům to po mimořádném jednání o situaci na D1 řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Oprava úseku nabrala velké zpoždění, pokračující práce navíc nyní spolu se sněžením komplikují dopravu.

"Dali jsme zhotoviteli poslední výzvu, aby do 17. prosince práce přerušil, a pokud nebude sjednána náprava, tak jsme připraveni ho vyměnit a práce dokončit vlastními silami," řekl Kroupa. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dodal, že pokud tato situace nastane, je ministerstvo dopravy připraveno rychle vypsat novou soutěž.

Práce na úseku měly být přerušeny už v závěru listopadu, během zimy se měla trasa zprůjezdnit a práce pokračovat zase až na jaře. Modernizace však nabrala velké zpoždění, a pokračovala proto i v prosinci. Kvůli stavbě jsou tak na dálnici stále dopravní omezení.

Ministr dopravy odmítl kritiku, že stát hazardoval s pokračováním prací a že bylo možné práce přerušit dříve, aby tak předešel současným problémům. "Situace, kdybychom zhotovitele vyhodili dříve, tak by to bylo ještě horší, než je v současnosti. Na silnici byly kaverny, kdybychom tam nechali jezdit auta, bylo by to ještě nebezpečnější, než když ho to necháme dodělat," uvedl. Nyní už je podle něj připraveno k takovému kroku přistoupit, tak aby modernizace dále nekomplikovala dopravu během zimy.

Ťok zároveň avizoval, že stavební firmy dostávají vysoké penále za neplnění jednotlivých termínů, podle dřívějších informací jde o 1,5 milionu korun za den zpoždění.

Zakázku za 1,75 miliardy korun provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali a české stavební společnosti Geosan Group. V konsorciu dříve bylo také kazašské SP Sine Midas Stroy, které však podle ministra už ve stavbě nepokračuje. S téměř 14 kilometry jde o nejdelší úsek modernizace dálnice.

Doprava na páteřní dálnici zejména na Vysočině kolabuje kvůli hustému sněžení od středy. Kolony dosahují desítek kilometrů. Kraj Vysočina uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky. Někteří řidiči stáli v kolonách 14 hodin, upozornil kraj. Podle ŘSD jsou problémy způsobeny mimo jiné odstavenými kamiony, jejichž řidiči si vybírali povinnou přestávku, a blokovali tak dopravu. Dopravci to odmítají, podle nich silničáři nebyli na nepříznivé počasí dostatečně připraveni.