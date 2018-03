Konec lokálky poškozené sesuvem na dálnici D8. Kraj protestuje

Ministerstvo dopravy je proti obnovení železniční tratě Lovosice - Řetenice - Teplice v Čechách poškozené sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček. Náklady na obnovu regionální železnice by se vyšplhaly ke třem miliardám korun, takže podle odborného odhadu ministerstva není ekonomicky efektivní tuto trať vzhledem k nízké obsazenosti vlaků obnovovat. Materiál jde na jednání vlády, informovalo ministerstvo. Trať poničil rozsáhlý sesuv půdy v červnu 2013. Ústecký kraj postoj ministerstva kritizuje.

"Centrální komise ministerstva dopravy neodsouhlasila na svém jednání záměr projektu na obnovu této železniční tratě, který předložila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). "Chápeme Ústecký kraj, že chtějí po státu regionální trať zachovat. Bohužel není ekonomicky obhajitelné investovat tak vysokou částku, a splnit tedy původní slib o obnově trati," sdělilo ministerstvo. Dopravní obslužnost území bude podle něj zajištěna autobusovou dopravou.

SŽDC zatím vyčká podle mluvčí Kateřiny Šubové na finální verdikt vlády, napsal server zdopravy.cz. Náměstek pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek (KSČM) rozhodnutí ministerstva kritizoval. "Je to podraz a prasárna. Ukázka, jak ANO plní sliby. Jasně nám ministr (dopravy Dan) Ťok slíbil, že trať opraví," řekl serveru Komínek. Kraj podle něho bude dál usilovat o obnovu trati, nebo alespoň rekonstrukci úseku z Teplic do Radejčína. Autobusy podle něj nejsou za tuto trať adekvátní náhradou. "Už teď je s nimi problém kvůli složitému terénu," dodal.

Sesuv kromě dálnice poškodil i trať, dvousetmetrový úsek posunul zhruba o 40 metrů. SŽDC nechala zpracovat projektovou dokumentaci na opravu tratě s výstavbou mostu, což by vyšlo na 800 milionů korun. Původně ministerstvo dopravy mluvilo o podstatně nižších částkách. V červnu 2016 například v tiskové zprávě o 240 milionech korun.

Nakonec ale SŽDC dospěla k názoru, že obnova tratě by stála podstatně více. "Obnova železniční tratě v místě sesuvu není plně v souladu s výhledovými představami Ústeckého kraje na celkovou revitalizaci tratě," uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě. Podle ní by požadavky kraje znamenaly zřízení nových zastávek i výhybny ve stanici Dobkovičky. "V rámci revitalizace by rovněž muselo dojít k rekonstrukci všech železničních přejezdů," uvádí materiál.

V roce 2015 zorganizovali obyvatelé v Českém středohoří petiční akci. Obnovení železniční trati v ní žádalo přes 2000 lidí.