Konec světa? Totálně přeškrtaná značka je prý v pořádku

Řidiči na Jihlavsku se v posledních dnech nestačí divit značce před kasárenskou křižovatkou. Všechny směry, kterými se lze vydat podle nového označení, neplatí, a šoférům nezbývá nic jiného, než se otočit a jet zpátky. Fotografie značky sice pobavila nejednoho uživatele na sociální síti, ale její úprava je údajně zcela správná. Informaci uvedl server idnes.cz.

Řidiči na Jihlavsku zaznamenali skutečně bizarní dopravní značku. Všechny možné směry jsou totiž na značce přeškrtnuty oranžovými pásky. Řidiči se tak nemohou vydat směrem na Prahu, Brno nebo Vídeň. Dokonce i upozornění na stopku už podle značky neplatí. Kasárenská křižovatka na Jihlavsku je totiž v současné době úplně uzavřená, z celé poloviny cesty ve směru na Třebíč zmizel asfalt. Vjezd je zakázán i z vedlejších cest od Telče a Třebíče.

Informativní směrová dopravní značka IS09fd: Návěst těsně předtím, než budete v úplný prd*li...

(foto pan Lucifer, Okoun) pic.twitter.com/kE0ZyqwbpM - Vilém Kužel ⛰ (@Vilda007) 20. dubna 2018

Řidiči jsou ale na takové omezení upozorněni s dostatečným předstihem a ke značce by se vůbec neměli dostat. Ředitelství silnic a dálnic nechává křižovatku přestavět na kruhový objezd z důvodu častých nehod. "Na cestě od Telče je několikrát upozornění na slepou ulici a je velmi dobře značena oficiální objížďka. Řidiči na značky a upozornění narazí minimálně v Telči, ve Staré Říši i v Markvarticích. Jestliže je řidič sleduje, ke kasárenské křižovatce nedojede," říká policejní mluvčí Dana Čírtková. Značka je tedy podle úřadů upravena naprosto správně.

Jeden z řidičů dopravní značku vyfotografoval a umístil na sociální síť, kde se záhy strhla diskuze. "No co, konec světa, ne?" komentuje pobavený diskutující a další dodává, že to "vypadá na Bermudský trojúhelník". O bizarní značce ale neměl tušení starosta nedaleké obce Markvatice Josef Nedvěd. "Musím se tam zajít podívat, je to docela vtipné," říká Nedvěd.