Moravu zasáhly přívaly sněhu: desítky nehod, doprava stojí

Vydatné noční sněžení způsobilo kalamitu v hromadné dopravě na jihu Moravy. Většina autobusových linek v kraji jezdí nepravidelně. Situace je kritická hlavně na Znojemsku, Břeclavsku, Vyškovsku, dále na Brněnsku kolem Ivančic a Tišnova. Několik hodin byl uzavřený hraniční přechod v Mikulově. Policie eviduje desítky především drobnějších nehod. ČTK to zjistila u dopravních dispečinků a od mluvčího policie Pavla Švába.

V Brně vyjely do terénu všechny posypové vozy. Od prvních výjezdů ve 3.15 do 8.15 silničáři za pomoci pluhů na sypačích a traktorů s radlicemi vyčistili 1250 kilometrů silnic. Řekl to provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák. Doplnil, že silničáři jen v Brně spotřebovali 240 tun posypové soli.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje doporučuje zvýšenou opatrnost prakticky na celém území jižní Moravy. Na okresních silnicích ve vyšších polohách leží sníh, hlavní tahy jsou holé a mokré, ovšem řidiči musejí počítat také se sníženou viditelností. Silnice mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku je uzavřena pro auta nad 12 tun.

Dispečink hasičů informuje o zvýšeném počtu nehod, u Rajhradu a Ivančic na Brněnsku i Uherčic na Břeclavsku skončila časně ráno auta v příkopu. U Velké nad Veličkou se srazila dvě osobní auta s nákladním vozem.

"Policisté od rána evidují desítky dopravních nehod, většinou skončily bez vážnějších následků. Lidé si je i řeší sami prostřednictvím euroformulářů. Evidujeme také mnoho hlášení o nesjízdných komunikacích a o uvízlých kamionech," řekl mluvčí Šváb.

Podle policejního webu je uvízlý kamion například na silnici 380 u Borkovan na Břeclavsku, v Nádražní ulici v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku nebo v brněnské Bohunické ulici.

Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová řekla, že záchranáři evidují zvýšený počet výjezdů k dopravním nehodám, případná zranění by však neměla být nijak vážná. Podle mluvčí mají i sami záchranáři problém dostat se k pacientům kvůli nesjízdnosti silnic a kolonám.

Sníh brzdí autobusy a trolejbusy některých linek v Brně. Silničáři se snaží problematické úseky průběžně uvolňovat. Některé krajské linky se zpožďují až o 70 minut, například linka 105 v oblasti Mikulova.

Dopoledne byl na několik hodin zavřený kvůli sněžení hraniční přechod v Mikulově na Břeclavsku, rakouská strana přestala do obce Drasenhofen pouštět kamiony, následně i osobní vozy. "Provoz na rychlostní komunikaci I/52 od Pohořelic směrem na Rakousko je v současné době bez omezení. Odklon dopravy, který musel být během dopoledne prováděn, je již zrušen. Také z rakouské strany od Drasenhofenu je provoz obnoven," uvedla v 11.50 v aktualizaci zprávy na policejním webu mluvčí Kamila Haraštová.