Na Českokrumlovsku se srazily vlaky, zraněno bylo čtrnáct lidí

Při srážce osobních vlaků u Mříče na Českokrumlovsku bylo zraněno 14 lidí. Čtyři z nich jsou zraněni středně těžce, ostatní lehce. Na místo dvakrát letěl vrtulník záchranářů. Novinářům to řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková. Mezi zraněnými byly i tři děti. Ve vlacích jelo přibližně 50 lidí a škoda na soupravách činí zhruba šest milionů korun. Nehodu pravděpodobně způsobil jeden ze strojvedoucích, který vjel na trať, i když neměl. Řekl to mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Marek Illiaš.

Nehoda se stala na trati mezi Českými Budějovicemi a Černým Křížem před 9:00 v místě, kde je jednokolejný provoz. Cestující musejí využít náhradní autobusovou dopravu. Původní odhad na délku omezení byl přibližně do 15:00. Podle Illiaše se dá ale očekávat, že provoz bude obnoven později. "Musíme nejprve odstranit vlaky z kolejí a až pak zjistíme, na kolik je poškozena infrastruktura. Pokud by se jednalo o závažnější poškození, může jeho odstranění trvat v řádu dnů a ne hodin," řekl Illiaš. Dodal, že odhadovaná škoda šest milionů korun se týká pouze vlaků, není do ní započítána částka za poškození tratě.

"Srazil se osobní vlak jedoucí z Volar do Českých Budějovic s osobním vlakem, který jel z Českých Budějovic do Černého kříže. Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události v místě jejího vzniku," uvedl mluvčí drážní inspekce Martin Drápal.

Spoje na trati využívají většinou turisté, kteří cestují z Českých Budějovic do Českého Krumlova nebo k lipenské přehradě nebo na Šumavu.