Na D1 končí opravy úseků Hořice-Koberovce a Meziříčí-Lhotka

Na dálnici D1 zprovozní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) další dva opravené úseky mezi Hořicemi a Koberovicemi a mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou. U Koberovic budou poslední dopravní omezení odstraněna v pátek večer, úsek u Velkého Meziříčí by měl být plně průjezdný od pondělního poledne.

Krátkodobé uzavírky budou podle informací policie o víkendu na dálnici kvůli osazování mostních nosníků mezi kilometry 89 a 86.

Krátkodobé uzavírky kvůli instalaci nosníků na mostech budou mezi Koberovicemi a Humpolcem. Od sobotních 13.00 bude provoz v tomto úseku v obou směrech na 24 hodin stažen do jednoho pruhu. V noci na neděli bude dálnice zhruba dvacetkrát krátkodobě uzavřena. Tyto uzavírky budou od 20.00 v sobotu do nedělních 10:00. Vozidla budou čekat na dálnici. "Žádná objízdná trasa stanovena nebude," sdělila mluvčí krajské policie Dana Čírtková.

Také v úseku Velké Meziříčí - Lhotka budou stavbaři o víkendu stahovat provoz do jednoho pruhu. V sobotu večer začnou auta jezdit ve dvou jízdních pruzích směrem na Prahu, ve směru na Brno budou práce pokračovat do pondělního poledne, uvedl ve zprávě mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na rekonstrukci 6,5 kilometru dálnice mezi Hořicemi na 75. kilometru a Koberovicemi na 81. kilometru pracovaly stavební firmy Eurovia a Colas od loňského jara. Jde o zakázku za 842 korun bez daně.

Dálniční úsek Velké Meziříčí - Lhotka mezi exity 146 až 153 opravovaly firmy Colas CZ a Inženierske stavby, pracovaly tam rovněž od jara 2017. Podle smlouvy by měly tyto práce stát 698 milionů korun bez daně. Zkraje nabrala stavba zpoždění a loňské práce se protáhly až do letošního ledna. ŘSD pak informovalo o tom, že za to stavařům vyměří penále okolo 50 milionů Kč. Mluvčí ŘSD řekl, že stavba zatím není oficiálně dokončena, proto není stanovena ani konečná částka postihu. Termín dokončení oprav podle něj firmy plní.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli rekonstrukci rozdělena na 21 úseků, práce začaly v roce 2013. Letos v srpnu už ŘSD zprovoznilo opravený úsek mezi Jihlavou na 112. kilometru a Velkým Beranovem na 119. kilometru. Koncem září bude podle Rýdla dokončen úsek mezi Ostředkem a Šternovem mezi kilometry 34 a 41. Na konci tohoto roku tak podle něj bude řidičům sloužit 90 kilometrů opravené dálnice.