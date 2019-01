Na D1 začala oprava středového pásu. Provoz neomezí

Na dálnici D1 mezi 94. a 104. kilometrem začaly práce na opravě středového pásu. Po jejich dokončení bude desetikilometrový úsek zúžený kvůli modernizaci na dva pruhy znovu plně průjezdný. Opravy provoz neomezí, pracuje se ve střední části mezi dočasnými svodidly. Práce, které měl dělat původní zhotovitel modernizace na začátku podzimu loňského roku, teď provede společnost Eurovia za asi 62 milionů korun. Řekl to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Podle něj bude nutná revize kanalizace pod dálnicí, doplnění odebraného materiálu v násypu a zhutnění v celém pásu. "Všechno míří k tomu, abychom tam doplnili středová svodidla přesně podle normy a abychom to po polovině února mohli dát do plného provozu bez jakéhokoli omezení, to znamená bez omezení šířky, zátěže i rychlosti," řekl Rýdl. Datum zprovoznění bude podle něj záviset na počasí a faktickém stavu dálnice, kterou opustil původní zhotovitel.

Než bude plný provoz obnoven, bude ještě ŘSD opravovat na některých místech stávající betonový povrch, což si vyžádá dopravní omezení na jeden pruh. Podle Rýdla bude omezení naplánováno na víkendy případně na noc, kdy je provoz menší.

Už 10. ledna začaly práce na odstraňování dutin pod některými místy středového pásu D1. Na jejich vyplnění bylo nutné použít asi 800 tun cementu. Díry pod dálnicí podle Rýdla vznikly chybou původního zhotovitele modernizace, se kterým ŘSD ukončilo v prosinci loňského roku spolupráci. Na chyby podle Rýdla upozorňovalo ŘSD zhotovitele od srpna loňského roku.

Rekonstrukce dálnice v úseku mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem za 1,75 miliardy korun začala loni v březnu. Práce se nepodařilo dokončit před zimou. Ve čtrnáctikilometrovém zúženém úseku začala loni v prosinci kolabovat doprava. ŘSD následně ukončilo spolupráci s původním dodavatelem a nechalo jinými firmami posunout nebo odstranit dočasná svodidla, aby byla dálnice přes zimu lépe průjezdná. Na jaře chce vybrat nového dodavatele, který by měl v opravách pokračovat v letních měsících.