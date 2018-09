Na Mladoboleslavsku se srazila tři auta, pět zraněných

U Čisté na Mladoboleslavsku se v sobotu v poledne srazila tři osobní auta. Při nehodě se zranilo pět lidí, jeden z nich těžce, vrtulník ho převezl do nemocnice, řekli mluvčí hasičů Ladislav Holomčík a záchranné služby Petra Effenbergerová.

Dva zraněné museli hasiči z aut vyprostit. Silnice 38 zůstává v místě nehody uzavřená. "Tři nezletilé osoby utrpěly lehké zranění, po nezbytném ošetření na místě byly převezeny do mladoboleslavské nemocnice," řekla Effenbergerová. Další člověk utrpěl těžké zranění, byl převezen vrtulníkem do liberecké nemocnice. Do Liberce pak sanitka převezla i dalšího zraněného, který utrpěl středně těžká zranění.