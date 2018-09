Nová lanovka v Praze? Z Podbaby přes zoo do Bohnic, studie už je

Vedení hlavního města plánuje propojit Prahu 6 a 8 od roku 2024 lanovkou. Fungovala by v rámci MHD a její výstavba by vyšla na jednu až 1,5 miliardy korun. Lanovka by začínala v Podbabě a přes zoo by vedla do Bohnic k obchodnímu centru Krakov. Platil by na ní tarif MHD, v provozu by byla od 5.00 do 24.00 a přepravila by několik tisíc lidí za hodinu. Projekt musí nejdříve schválit pražští zastupitelé. Pokud se tak stane, Praha začne shánět potřebná povolení. V minulosti se v Praze objevilo několik návrhů na stavbu lanovky.

"Neměla by se řadit mezi nápady na lanovky z minulosti, ale jedná se o standardní součást MHD. Nebude to pouze turistický projekt. Když se podíváte po Evropě, začaly se stávat běžnou součástí dopravy," řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Doba jízdy má být sedm minut, interval 60 sekund a za hodinu by kabiny přepravily dva tisíce až čtyři tisíce cestujících. Provozní náklady projektanti odhadují na 44,8 milionu korun ročně. Trasa by stála na šesti pilířích. Kvůli požadavku Ústřední čistírny odpadních vod, nad jejímž areálem by na Císařském ostrově lana vedla, by nebylo například možné otevírat okna kabin, aby z nich cestující nemohli nic vyhodit. Ti by do kabin nastupovali při rychlosti 0,54 kilometrů za hodinu.

Praha a Ropid si nechaly za 1,5 milionu vypracovat studii. Musejí ji nejdříve schválit pražští zastupitelé. Pokud stavbu schválí, musí Praha lanovku zanést do územního plánu. "Nemělo by to být složité, nejedná se o stavbu kolejového charakteru," řekl Dolínek. Následně by město muselo získat územní rozhodnutí a stavební povolení. V roce 2024 by pak lanovka mohla začít přepravovat cestující.

V hlavním městě se objevilo několik projektů na lanovku. Naposledy zamýšlel Dolínek předložit radním lanovku od Vltavy na Letnou, ale návrh nakonec z hlasování stáhl. V minulých volebních obdobích se pak hovořilo mimo jiné o lanovce ze Smíchova na Pankrác, přes Prokopské údolí nebo z Holešovic do Troje. V současné době v Praze funguje pozemní lanovka na Petřín a další je v zoo v Troji.