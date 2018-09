Nové tratě i zastávky. Praha chce rozvíjet železniční dopravu

Na území Prahy vzniknou nové železniční zastávky, rozšířeny budou některé tratě, zlepší se vybavení zastávek a intervaly příměstských vlaků budou deset až patnáct minut. Vzniknou také vysokorychlostní spojení pro dálkovou dopravu. Vyplývá to ze Strategie rozvoje metropolitní železnice, kterou vypracoval Institut plánování a rozvoje (IPR) a organizace Ropid, která organizuje pražskou integrovanou dopravu (PID). Materiál v úterý projednají pražští radní. Termíny změn nebo jejich cena v materiálu nejsou uvedeny.

Tratě jsou na řadě míst přetíženy nebo jejich kapacita už byla vyčerpána. Mezi přetížené patří trať ze Smíchova na hlavní nádraží. Vyčerpána byla kapacita na trati z Berouna či Benešova. Řešením by podle dokumentu bylo jednak rozšíření počtu kolejí, které je nutné třeba mezi Libní a Běchovicemi nebo směrem na Turnov. Druhým řešením je vznik vysokorychlostních spojení, na která se přesune dálková doprava. Ta by byla možná například tunelem ve směru od Plzně, Benešova nebo ze severu od Ústí nad Labem i Liberce.

Za jeden z největších nedostatků pražské železnice materiál označuje stav jednokolejné tratě na Kladno. "Tento deficit je o to závažnější, že tato trať bude využita i pro obsluhu mezinárodního Letiště Václava Havla," píše se v dokumentu. Zcela pak chybí tzv. radiála na Brandýs nad Labem a Mladou Boleslav a schází doplňková spojení mezi některými oblastmi mimo centrum.

Zvýšení kapacity by pomohlo i nákladní železniční dopravě. Dokument navíc navrhuje zachovávat vlečky a vybudovat nové, a to do spalovny v Malešicích, do centra třídění odpadu v Řeporyjích nebo Hornopočernického logistického areálu.

Mezi další slabá místa metropolitní železnice patří nízký počet zastávek nebo nedostatek míst, kde by bylo možné odstavit vlaky. Zvýšit se proto má jejich počet. Nové jsou v dokumentu navrženy ve Kbelích, Čakovicích u zámeckého parku, u Výstaviště na trati na Kladno či Výtoň v Podskalí. Zastávka ve Velké Chuchli se má posunout blíž k zástavbě.

Zlepšit chtějí tvůrci dokumentu i vybavenost zastávek, které mají být zapojeny do struktury svého okolí nebo zastřešeny v délce nejčastěji zastavujícího vlaku. U vybraných zastávek má vzniknout záchytné parkoviště P+R a rovněž místo pro odkládání jízdních kol. Vlaky by měly využívat celou délku nástupišť, být dvoupatrové a preferovány mají být ty elektrické.

V rámci PID je podle dokumentu nutné, aby intervaly vlaků byly deset až patnáct minut. "Při takto krátkém intervalu cestující již většinou nevyužívají konkrétní spoj, a nemusí tak svůj časový program přizpůsobovat dopravě. Což je velkým bonusem srovnatelným s automobilovou dopravou, kde člověk není svázaný jízdním řádem," píše se v dokumentu.

Systém příměstských vlakových linek vznikl před zhruba čtvrtstoletím. Do systému pražské veřejné dopravy je zapojena více než desítka linek. Ve vlacích platí tarif městské hromadné dopravy a cestující mohou použít běžné jízdenky MHD.