Nový mýtný systém by mohl fungovat už v prosinci

Ministerstvo dopravy usiluje o to, aby nový mýtný systém od nového dodavatele mohl na zpoplatněné síti silnic a dálnic začít fungovat už od letošního 1. prosince. Členům sněmovního kontrolního výboru to řekl náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. V mýtném tendru zvítězilo konsorcium CzechToll/SkyToll, které uspělo s nabídkou za desetiletý provoz 10,75 miliardy korun. Nahradí tak dosavadního provozovatele, firmu Kapsch.

"My v zásadě můžeme zahájit provoz nového mýtného systému k 1. prosinci letošního roku, v rozsahu stávající zpoplatněné sítě. Pokud se jedná o silnice I. tříd, tak ty k lednu 2020," řekl Kopřiva poslancům. Od příštího roku se má rozšířit mýtné na 900 kilometrů silnic I. třídy, na některých úsecích silnic však zřejmě bude nulová sazba.

"Podle toho, jak byla nastavená smlouva, která byla předmětem zadávacího řízení, tak vítězný uchazeč má 14 měsíců na implementaci svého řešení. První v úvahu připadající termín je 1. prosinec letošního roku. To znamená: všechny práce směřují tam, aby mýtný systém v rozsahu stávající zpoplatněné sítě byl od 1. prosince tohoto roku provozován vítězným uchazečem, společností CzechToll a SkyToll," řekl poté Kopřiva České televizi.

Zatím nemá informace o tom, že by hrozily potíže. "Jediná komplikace, která by mohla nastat, je snížená součinnost společnosti Kapsch, případně žádná součinnost. Ale máme záložní plány, jak se s tímto případem vypořádat," řekl náměstek.

Chybí formální odpověď

Kapsch se podle něj v dodatcích uzavřených ke smlouvě se státem zavázal poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém o ni ministerstvo požádá. Pokud by Kapsch součinnost neposkytl, kromě sankce by mu hrozila odpovědnost za škodu vzniklou státu. "Ta škoda by byla minimálně ve výši toho, kolik bude stát záložní řešení," popsal Kopřiva.

Ministerstvo už Kapschi poslalo příslušnou výzvu s popisem toho, jakou součinnost od firmy chce. "Zatím formální odpověď nemáme. Byla nějaká jednání na pracovní úrovni, kdy se zdálo, že to tak jednoduché nebude, tu součinnost získat, ale je třeba zodpovědně říct, že formální odpověď ještě nemáme. Očekávám ji každým dnem," dodal Kopřiva.

Smlouva státu s CzechTollem umožňuje podle firmy spuštění nového systému ve dvou termínech, od začátku prosince nebo od začátku ledna příštího roku. O konkrétním termínu se rozhodne podle stavu příprav technologie.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Nový satelitní systém, který nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii, se rozšíří na dalších 900 kilometrů silnic první třídy, na nichž však ministerstvo dopravy umožnilo krajům a obcím zavést nulovou sazbu. O konkrétních úsecích, které budou zdarma, rozhodnou samosprávy během letošního roku.