Pomohou řidičům, kteří před jízdou pili, speciální povinné kurzy?

K omezení řízení pod vlivem alkoholu či drog by mohly přispět zvláštní rehabilitační programy pro řidiče. Povinně by jimi procházeli lidé, kteří řídili v opilosti či omámení a přišli o řidičský průkaz. Možnost, že by ještě někdy sedli za volant s alkoholem či jinou omamnou látkou v krvi, by se díky kurzu výrazně snížila. Shodli se na tom odborníci na mezinárodní konferenci o vlivu návykových látek na bezpečnost na silnicích, která skončila v Praze.

Loni při nehodách, které zavinili řidiči s víc než 1,5 promile alkoholu v krvi, na silnicích v Česku zemřelo 23 osob. Muži tak sedli za volant po vypití asi pěti piv, ženy asi po třech pivech.

"Koncepce rehabilitačního programu je vytvořená. Existuje metodika krok za krokem, tedy co má být náplní a jaká má být podoba. Náš návrh je určený pro řidiče, kteří přišli o řidičský průkaz a usilují o jeho navrácení," řekl ředitel divize dopravních technologií Centra dopravního výzkumu (CDV) Pavel Řezáč.

Program zahrnuje skupinová sezení jednou týdně. Celkem by řidič měl zvládnout 24 hodin setkání s odborníky. Cílem je změnit vnímání lidí, aby si víc uvědomovali nebezpečí a neohrožovali sebe a ostatní. Zatím se projekt zkoušel pilotně. Prošlo jím několik stovek řidičů.

CDV výsledky zkoumalo s neurovědci ze Středoevropského technologického institutu CEITEC. Experti srovnávali dvě třicetičlenné skupiny - v první byli lidé s rizikovým chováním s odebraným řidičským průkazem a ve druhé vzorní řidiči bez přestupků. Využívala se magnetická rezonance mozku. Sledovala se reakce na tragické okamžiky a události. Zkoumání se zaměřilo na empatii, schopnost spolupracovat i soutěživost.

"Zjistili jsme, že se obě skupiny nejvíc odlišují v empatii. Ta se u rizikových po rehabilitačním programu zvýšila, u druhé skupiny se nezměnila," uvedl Daniel Shaw z CEITEC.

Příklad z EU

V Česku jsou zatím povinná psychologická vyšetření řidičů, kteří přišli o řidičský průkaz. Podle některých odborníků ale tyto kontroly nestačí. Doporučují proto plošné zavedení cílených rehabilitačních programů. Ty podle CDV existují ve všech zemích EU.

Podle zahraničních expertů smrtelných dopravních nehod pod vlivem alkoholu a drog výrazně ubývalo od 80. let zhruba po dvě desetiletí. V tomto tisíciletí se počty ustálily a už se je nedaří výrazně snižovat, řekl James Fell z mezinárodní rady pro alkohol, drogy a bezpečnost v dopravě (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety). Zahraniční odborníci Česko chválí za nulovou toleranci alkoholu za volantem.

Nynější snahy o zmírnění pravidel a umožnění řízení i po jednom pivu či sklence vína nepovažuje Řezáč za šťastné. Mohly by vést k většímu počtu nehod. Češi by navíc jistě měli tendenci stanovenou hranici překračovat, dodal Řezáč.

Alkohol či jiné drogy, ale také některé léky výrazně zpomalují reakce. Zhoršují vidění. Snižuje se ostrost i rozeznávání barev. Řidič nedokáže správně odhadnout rychlost ostatních vozidel a vyhodnotit situaci. Bývá navíc přesvědčen o tom, že vše zvládá.