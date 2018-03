Poslanci dostávají pokuty oprávněně, tvrdí šéf policie k parkování

Už jsou to dva roky, co se zrušilo parkoviště na Malostranském náměstí. To se tenkrát nelíbilo mnoha poslancům, senátorům nebo ministrům, kteří to měli blízko do Poslanecké sněmovny. V okolí je totiž málo parkovacích míst, a tak (nejen) politici parkují na různých nedovolených místech, což vede k častým přestupkům v této oblasti. Podle šéfa pražské městské policie Eduarda Šustera si poslanci na pokuty stěžovali, přitom ale neměli žádné právo na výjimku. Zprávu přinesl server iROZHLAS.cz.

Prostory Malostranského náměstí byly obvykle zaplněny auty zejména parkujících poslanci, kteří to mají kousek do sněmovny. Po zrušení parkoviště si ale muset hledat nová místa a často parkovali v zónách placeného stání nebo v zákazu zastavení, což přirozené vedlo k pokutám od strážníků.

A tento stav se od té doby příliš nezměnil. Tvrdí to alespoň šéf policie Šuster. "Řešili jsme desítky nesprávně zaparkovaných aut poslanců, ale jenom třeba tak do patnácti si jich stěžovalo," prozradil Šuster v rozhovoru pro iROZHLAS.

Konkrétní jména poslanců, kteří si stěžovali, neodtajnil. Nicméně zakládaly se zejména na tom, že si politici mysleli, že přestupek nespáchali. Podle nich jim auto neměli strážnici právo odtáhnout či na něj nasadit botičku.

To ovšem není pravda. Zákony platí pro všechny stejně. "Všechny tyto stížnosti byly prošetřeny a ve všech případech se potvrdilo, že strážníci městské policie postupovali správně. Právo uplatňujeme proti všem stejně. Tak jako běžný občan nemůže najít místo k parkování, tak samozřejmě ho nemůže najít ani poslanec, senátor, starosta, primátor, zastupitel," řekl Šuster.

Rozdíly v průkazech

Někteří poslanci si mysleli, že jsou "ve výhodě" díky průkazům. "Něco jiného je průkaz poslance, tam je to jiný režim. Ale pokud tam byla kartička Poslanecké sněmovny, tak to je k ničemu neopravňuje a my je řešíme úplně standardně," podotkl ředitel pražské městské policie.

Po zrušení parkoviště na náměstí, se zvýšil počet parkovacích míst kolem sněmovny ze 42 na 50. Zaměstnanci navíc mohou v objektu využívat garáže, kam se vejde dalších 70 aut. Parkovat tam ale mohou pouze v době mimo schůze dolní komory.

To je podle Romana Žambocha, ředitele tiskového odboru sněmovny, stále nedostačující prostor. "Když si uvědomíte, že ve sněmovně se během jednoho dne vystřídá přes tisíc lidí, jedná se o silně nedostatečný počet celkových parkovacích míst," komentoval.

Spor ohledně parkování mezi poslanci a strážníky se řešil dokonce na společných jednáních ve sněmovně. Šuster ale uvedl, že doposud k žádnému závěru nedošlo.

"My jsme sdělili svoje stanovisko, oni sdělili svoje stanovisko. My postupujeme pořád stejně, ale oni si už nestěžují. Nevím, jestli nám dali za pravdu, akceptovali naše výkladové stanovisko. To je celkem jedno, pro mě je to přestupce jako kdokoliv jiný," uvedl.